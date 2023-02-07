***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 12:11
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUKAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110518
BIST
14:234.570
En Yüksek
|Değişim
|: -7,30%
|| -359,78
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.570
14:2318,8316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
14:2320,1632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0460
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
14:231.131,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 1.131,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler14:21
|BASCM
|4,85
|1.188.511
|% 8,99
|
|CMENT
|68,80
|2.361.629
|% 7,84
|
|TBORG
|33,20
|700.301
|% 7,10
|
|NUHCM
|110,50
|54.712.975
|% 6,56
|
|ONCSM
|99,95
|7.583.047
|% 6,44
|
|KRSTL
|7,74
|11.951.550
|% -10,00
|
|YEOTK
|54,00
|73.046.518
|% -10,00
|
|BTCIM
|35,10
|210.745.480
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|48.264.905
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|9.207.548
|% -10,00
|
|THYAO
|129,70
|2.723.384.727
|% -7,29
|
|ASELS
|53,15
|2.326.746.422
|% -9,61
|
|KRDMD
|16,71
|2.140.214.844
|% -5,38
|
|TUPRS
|534,90
|1.470.121.731
|% -7,60
|
|KOZAL
|505,70
|1.459.703.880
|% -3,40
|
|KRDMD
|16,71
|2.140.214.844
|% -5,38
|
|EKGYO
|6,84
|504.599.693
|% -5,91
|
|YKBNK
|8,28
|571.532.478
|% -6,76
|
|BUCIM
|5,76
|339.967.854
|% 3,23
|
|AKBNK
|15,09
|832.084.123
|% -6,85
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8184
|18,8439
|% 0,09
|
|Euro
|20,1532
|20,1599
|% -0,24
|
|Sterlin
|22,4934
|22,6062
|% -0,32
|
|Frank
|20,2435
|20,3655
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0039
|5,0290
|% 0,03
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|-0,12
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|0,86
|
|Cumhuriyet
|7.648
|7.763
|-14,00
|
|Tam
|7.689
|7.741
|-47,00
|
|Yarım
|3.756
|3.788
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.878
|1.894
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|1,37
|