***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2023 11:33
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224346
BIST
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15:137.764
En Düşük
|Değişim
|: -1,90%
|| -150,04
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.749
En Yüksek
7.925
15:1328,9940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0094
|Açılış
|: 28,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
15:1331,2247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0105
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
15:131.859,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -7,06
|Açılış
|: 1.859,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler15:13
|DAGHL
|13,42
|16.590.042
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,80
|4.665.721
|% 10,00
|
|CATES
|76,00
|6.058.948
|% 9,99
|
|SKYMD
|10,24
|1.748.029
|% 9,99
|
|FMIZP
|394,25
|328.534.035
|% 9,97
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|EGEEN
|12.485,00
|939.302.128
|% -9,03
|
|ALCAR
|1.334,00
|375.724.125
|% -8,69
|
|KRGYO
|46,04
|62.846.553
|% -8,65
|
|THYAO
|248,30
|4.423.120.505
|% -2,24
|
|TCELL
|57,50
|1.890.249.101
|% -1,71
|
|AGROT
|15,27
|1.869.761.287
|% 9,94
|
|AKBNK
|34,88
|1.816.700.792
|% -0,23
|
|ISCTR
|22,16
|1.803.524.805
|% -0,45
|
|EKGYO
|7,62
|1.324.336.956
|% -3,54
|
|AGROT
|15,27
|1.869.761.287
|% 9,94
|
|YKBNK
|19,72
|1.790.507.132
|% 0,25
|
|ISCTR
|22,16
|1.803.524.805
|% -0,45
|
|ZOREN
|4,67
|373.919.807
|% -2,91
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9895
|28,9940
|% 0,03
|
|Euro
|31,2074
|31,2247
|% 0,03
|
|Sterlin
|36,3806
|36,5630
|% 0,33
|
|Frank
|32,8162
|33,0138
|% 0,00
|
|Riyal
|7,7068
|7,7455
|% 0,03
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,93
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|924,97
|926,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|951,81
|955,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,56
|75,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.996,22
|1.996,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
-
15:28ALCAR
Yüzde -8.15 oranında düşüşle 1, 342.00 lira fiyatla işlem gören hissede 268, 081 adet işlem
-
15:27OBASE
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 44.54 lira fiyatla işlem gören hissede 439, 978 adet işlem
-
15:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -130, 81 kaybederek (% -1.54 ) 8, 365
-
15:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TCELL, AGROT
-
15:26XU100
Endeks 7, 762 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 91 altında . İşlem hacmi 46, 932.00 milyon TL de