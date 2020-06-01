***TUKAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.06.2020 09:14
***TUKAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TUKAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cengiz Okullu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847927
BIST
12:24106.889
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.368,87
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
12:246,8216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,8520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8236
En Düşük
6,7931
12:247,5897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0237
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
12:24381,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,04
|Açılış
|: 381,28
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.657.098
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|TSGYO
|3,42
|16.491.947
|% 9,97
|
|PENGD
|4,08
|82.827.604
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|66.646.470
|% 9,86
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.606.018
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|894.909
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,82
|582.258.894
|% 1,75
|
|ASELS
|31,00
|478.187.920
|% 2,72
|
|GARAN
|7,93
|471.835.340
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,57
|462.469.299
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,54
|391.642.393
|% 4,42
|
|EKGYO
|1,57
|462.469.299
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,54
|391.642.393
|% 4,42
|
|CEMAS
|1,20
|93.201.967
|% 4,35
|
|TSKB
|1,13
|85.823.536
|% 2,73
|
|YKBNK
|2,35
|175.326.706
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4366
|8,4789
|% 0,48
|
|Frank
|7,0771
|7,1198
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8115
|1,8206
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|7,84
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.498
|23,90
|
|Tam
|2.542
|2.566
|16,90
|
|Yarım
|1.241
|1.253
|12,00
|
|Çeyrek
|620
|627
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,24
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,07
|
|B. Petrol
|37,91
|37,91
|0,07
|