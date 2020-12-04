***TUKAS* *MERKO* *JANTS* *YBTAS* *TIRE* *SNPAM* *ALMAD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***TUKAS******MERKO******JANTS******YBTAS******TIRE******SNPAM******ALMAD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ALMAD, JANTS, MERKO, SNPAM, TIRE, TUKAS, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ALMAD 1 ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. E MURAT DAVUT EREN 30.700,000JANTS 2 JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. E BELGIN TÜRK 459,000MERKO 3 MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E CAROLYN PINAR DAJANI 1.228.466,667SNPAM 4 SÖNMEZ PAMUKLU SANAYII A.S. E CELAL SÖNMEZ 250.000,000TIRE 5 MONDI TIRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYI A.S. E MEHMET NADIR DELIKANLI 16.901,602TIRE 6 MONDI TIRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYI A.S. E NALAN FILIZ 16.901,602TUKAS 7 TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E HÜSEYIN SOLAKOGLU 1.279.000,000YBTAS 8 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KAMIL OCAK 0,280YBTAS 9 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KAMIL OCAK 0,466(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891457BIST