***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.04.2020 14:26
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.04.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
08 Nisan 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2020 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 24.03.2020 tarih 03/01 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836421
BIST
14:4792.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 457,54
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
14:476,7761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0216
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
14:477,3834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0177
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
14:47358,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,28
|Açılış
|: 358,95
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.062.035
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|41.008.358
|% 9,98
|
|KONYA
|206,10
|23.648.327
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.359.424
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|41,92
|574.356.480
|% 4,07
|
|ASELS
|24,68
|526.605.000
|% 1,15
|
|THYAO
|9,60
|514.983.604
|% 0,73
|
|SASA
|9,18
|473.043.238
|% 2,68
|
|GARAN
|7,86
|374.269.980
|% 0,64
|
|GSRAY
|2,34
|234.507.643
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,03
|81.671.449
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,45
|232.030.401
|% 2,37
|
|TEKTU
|1,06
|68.586.994
|% 4,95
|
|YKBNK
|1,89
|113.312.103
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3389
|8,3807
|% 0,22
|
|Frank
|6,9393
|6,9811
|% -0,12
|
|Riyal
|1,7966
|1,8056
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|0,01
|
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