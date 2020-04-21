***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.04.2020 16:33
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.04.2020
Tescil Tarihi
09.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.04.2020 - 10061
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 08.04.2020 tarihli Genel Kurul kararı Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.04.2020 tarihinde tescil edilmiş olup 17.04.2020 tarih ve 10061 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839579
BIST
17:5797.766
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -1.179,56
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
17:576,9957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0566
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
17:577,6011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0629
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6019
En Düşük
7,5188
17:57378,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 378,40
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|71,50
|88.186.261
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.275.839
|% 10,00
|
|SRVGY
|12,66
|5.126.020
|% 9,99
|
|PETUN
|19,05
|117.059.006
|% 9,99
|
|KNFRT
|10,24
|30.443.031
|% 9,99
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|QNBFL
|114,20
|30.408.275
|% -7,53
|
|MERIT
|15,36
|20.582
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|ECILC
|4,73
|938.332.746
|% 4,65
|
|GARAN
|8,19
|631.414.597
|% -2,38
|
|ASELS
|27,04
|596.305.472
|% -1,31
|
|THYAO
|10,46
|545.830.348
|% -1,69
|
|ISFIN
|3,35
|542.837.273
|% 1,21
|
|ODAS
|1,64
|483.237.471
|% 1,86
|
|ECILC
|4,73
|938.332.746
|% 4,65
|
|ISFIN
|3,35
|542.837.273
|% 1,21
|
|GUSGR
|2,78
|310.498.573
|% 1,09
|
|GSRAY
|2,54
|259.976.047
|% 9,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5440
|8,5868
|% -0,66
|
|Frank
|7,1763
|7,2195
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8551
|1,8645
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-11,30
|
|Altın Gr.
|377
|378
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.480
|-4,20
|
|Tam
|2.485
|2.544
|-15,70
|
|Yarım
|1.211
|1.242
|-2,00
|
|Çeyrek
|607
|621
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|14,76
|14,79
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|20,88
|20,88
|-4,69
|
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