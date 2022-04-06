***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.04.2022 15:58
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 / 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 06.04.2022 tarihli 2021 yılı Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 01.01.2022 / 31.12.2022 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016499
BIST
17:262.318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -8,26
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
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2.348
En Düşük
2.308
17:2614,7431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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|Açılış
|: 14,7430
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|Önceki Kapanış
|: 14,7150
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14,7470
En Düşük
14,7016
17:2616,1068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0511
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
17:26913,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,85
|Açılış
|: 913,79
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler17:23
|KONKA
|15,09
|145.988.608
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|58.350.070
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.839.312
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.540.115
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.944.548
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|98.783.208
|% -10,00
|
|GZNMI
|43,00
|27.703.613
|% -7,33
|
|LIDER
|17,38
|281.372.699
|% -6,81
|
|DZGYO
|2,39
|32.611.748
|% -5,91
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|THYAO
|34,56
|4.140.516.334
|% 0,17
|
|PETKM
|9,95
|2.294.026.901
|% 2,05
|
|GARAN
|12,47
|1.847.562.500
|% -0,16
|
|ASELS
|25,64
|1.736.420.218
|% -1,46
|
|KRDMD
|15,57
|1.535.428.410
|% -1,52
|
|ODAS
|2,06
|1.213.123.077
|% 7,85
|
|EKGYO
|2,57
|769.613.481
|% -0,77
|
|PETKM
|9,95
|2.294.026.901
|% 2,05
|
|KARSN
|5,74
|1.311.744.371
|% 1,41
|
|YKBNK
|4,17
|925.898.186
|% -0,95
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7409
|14,7474
|% 0,23
|
|Euro
|16,0923
|16,1049
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,2203
|19,3167
|% 0,13
|
|Frank
|15,7278
|15,8226
|% -0,35
|
|Riyal
|3,9193
|3,9390
|% 0,12
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|2,01
|
|Altın Gr.
|913
|914
|2,67
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,05
|