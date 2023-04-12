***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDeneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 / 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07.04.2023Tescil Tarihi12.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su12.04.2023 / 10810AçıklamalarTürk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait finansal raporların denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 07.04.2023 tarihli Genel Kurul kararı Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 12.04.2023 tarih ve 10810 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136824BIST