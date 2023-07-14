***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
14.07.2023 16:30
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 14/07/2023 14/07/2023 10871
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172149
BIST
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17:046.431
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 63,02
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.443
17:0426,1810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1608
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
17:0429,3779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1495
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
17:041.642,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,03
|Açılış
|: 1.644,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler17:04
|TUKAS
|6,49
|346.533.506
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.615,00
|410.993.503
|% 10,00
|
|ALCAR
|645,70
|150.552.656
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|150.065.701
|% 10,00
|
|KRONT
|26,84
|89.359.293
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|76.639.350
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|5.225.027
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|142.196.212
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|213.415.238
|% -9,98
|
|THYAO
|211,80
|6.944.054.602
|% 1,10
|
|ASELS
|70,45
|6.313.457.307
|% 3,60
|
|SISE
|48,78
|4.314.901.245
|% 1,84
|
|AKBNK
|24,64
|3.368.523.707
|% 0,82
|
|ASTOR
|82,15
|3.356.784.874
|% -1,32
|
|YKBNK
|13,90
|2.661.262.967
|% -2,59
|
|ISCTR
|14,57
|2.710.859.354
|% -1,29
|
|EKGYO
|8,25
|1.435.011.431
|% -0,84
|
|SKBNK
|2,87
|415.280.117
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,64
|3.368.523.707
|% 0,82
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1242
|26,1810
|% 0,62
|
|Euro
|29,3635
|29,3779
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,1631
|34,3344
|% 0,17
|
|Frank
|30,2028
|30,3848
|% 0,00
|
|Riyal
|6,9536
|6,9885
|% 0,48
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-7,49
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.650
|8,06
|
|Cumhuriyet
|10.981
|11.147
|2,00
|
|Tam
|10.634
|10.829
|46,00
|
|Yarım
|5.317
|5.440
|23,00
|
|Çeyrek
|2.667
|2.720
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,02
|21,04
|0,20
|
|B. Petrol
|80,98
|80,98
|-0,38
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19FONET
Yüzde 8.41 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 805, 163 adet işlem
-
17:18HDFGS
Yüzde 5.78 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 946, 952 adet işlem
-
17:17XU100
Endeks 6, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1 üstünde . İşlem hacmi 84, 424.00 milyon TL de
-
17:17PASEU
Yüzde 9.95 oranında artışla 41.32 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 777, 010 adet işlem
-
17:16TKFEN
Yüzde 5.16 oranında artışla 41.54 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 507, 467 adet işlem