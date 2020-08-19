***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









Dipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -57.584 34.327 -168.061.882 35.625.471 174.576.323 174.576.323Transferler12.905 35.625.471 -35.625.471 12.905 12.905Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.195.074 -255.981 33.157.071 31.706.016 31.706.016Dönem Sonu Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.252.658 47.232 -132.692.392 33.157.071 206.295.244 206.295.244Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.443.103 33.904 -132.436.412 107.190.323 280.380.703 280.380.703Transferler19.289 107.171.034 -107.190.323Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-154.077 48.535.598 48.381.521 48.381.521Dönem Sonu Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.597.180 53.193 -25.265.378 48.535.598 328.762.224 328.762.224Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI109.729.362 33.628.915Dönem Karı (Zararı)48.535.598 33.157.071Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)48.535.598 33.157.071Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler38.117.936 38.668.833Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.870.474 4.179.598Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler689.133 281.532Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler689.133 281.532Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.219.104 536.945Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler102.087 40.517Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.117.017 496.428Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28.583.227 26.448.537Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28.800.933 31.025.718Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-217.706 -4.577.181Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.110.482 6.501.594Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-4.514.566 720.627Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler160.082Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler160.082İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler23.383.665 -38.247.491Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.976.131 -71.135.792İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-19.976.131 -71.135.792Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler71.703.726 86.799.571Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-88.109 -27.148.229İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-88.109 -27.148.229İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-28.255.821 -26.763.041Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-22.720.662 -16.889.687Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.535.159 -9.873.354Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları110.037.199 33.578.413Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-307.837 -138.142Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler188.644YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.499.429 -12.860.884Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-10.499.429 -12.860.884Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-11.490.983 -13.070.802Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri991.554 209.918FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-82.749.281 -15.441.700Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri256.705.458 228.392.068Kredilerden Nakit Girişleri256.705.458 228.392.068Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-311.920.297 -212.696.418Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-304.206.247 -197.254.719Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-7.714.050 -15.441.699Ödenen Faiz-27.534.442 -31.137.350YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.480.652 5.326.331NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.480.652 5.326.331DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 448.677 437.060DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 16.929.329 5.763.391Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 16.929.329 448.677Ticari Alacaklar4,5 167.750.237 148.463.239İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 13.086.719İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 167.750.237 135.376.520Diğer Alacaklar6.367.539 7.284.460İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.367.539 7.284.460Stoklar6 206.146.433 277.850.159Peşin Ödenmiş Giderler7 27.780.272 7.219.464Diğer Dönen Varlıklar11 15.247.011 9.036.911ARA TOPLAM440.220.821 450.302.910TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR440.220.821 450.302.910DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller24.218.825 24.661.745Maddi Duran Varlıklar9 239.934.055 203.933.685Kullanım Hakkı Varlıkları56.390.940 54.251.684Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 210.617 255.707Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 210.617 255.707Peşin Ödenmiş Giderler7 3.951.474Ertelenmiş Vergi Varlığı52.323.279 47.770.194Diğer Duran Varlıklar11 19.474.116 25.510.949TOPLAM DURAN VARLIKLAR396.503.306 356.383.964TOPLAM VARLIKLAR836.724.127 806.686.874KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar126.436.916 95.099.067İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14 126.436.916 95.099.067Banka Kredileri14 126.436.916 95.099.067Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 103.679.299 116.653.864İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 103.679.299 116.653.864Banka Kredileri14 103.679.299 116.653.864Ticari Borçlar5 100.714.023 101.019.839İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 100.714.023 101.019.839Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.995.283 1.462.065Diğer Borçlar1.794.563 979.292İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.794.563 979.292Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.288.700 12.364.345Kısa Vadeli Karşılıklar2.152.349 1.928.635Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar352.426 385.368Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.799.923 1.543.267Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.106.206 715.963ARA TOPLAM342.167.339 330.223.070TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER342.167.339 330.223.070UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14 160.727.137 192.697.577İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14 160.727.137 192.697.577Banka Kredileri14 160.727.137 192.697.577Diğer Borçlar801.754İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar801.754Uzun Vadeli Karşılıklar4.265.673 3.385.524Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.265.673 3.385.524TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER165.794.564 196.083.101TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER507.961.903 526.306.171ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar328.762.224 280.380.703Ödenmiş Sermaye272.650.000 272.650.000Sermaye Düzeltme Farkları1.894.212 1.894.212Paylara İlişkin Primler (İskontolar)121.459 121.459Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30.773.140 30.927.217Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30.773.140 30.927.217Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)32.370.320 32.370.320Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.597.180 -1.443.103Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler53.193 33.904Yasal Yedekler53.193 33.904Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-25.265.378 -132.436.412Net Dönem Karı veya Zararı48.535.598 107.190.323TOPLAM ÖZKAYNAKLAR328.762.224 280.380.703TOPLAM KAYNAKLAR836.724.127 806.686.874Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 410.429.141 317.795.545 194.223.594 161.787.623Satışların Maliyeti12 -305.929.152 -234.440.871 -144.355.981 -119.659.368TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)104.499.989 83.354.674 49.867.613 42.128.255BRÜT KAR (ZARAR)104.499.989 83.354.674 49.867.613 42.128.255Genel Yönetim Giderleri-5.626.472 -3.814.918 -2.776.442 -1.616.654Pazarlama Giderleri-18.326.992 -12.369.947 -9.572.903 -6.315.429Araştırma ve Geliştirme Giderleri-546.962 -500.873 -307.601 -280.634Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10.464.624 8.455.303 4.559.972 4.835.579Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.272.922 -4.005.238 -1.320.740 -1.590.335ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)86.191.265 71.119.001 40.449.899 37.160.782Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler105.040 107.624 95.106 107.624Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-160.082 -160.082FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)86.136.223 71.226.625 40.384.923 37.268.406Finansman Gelirleri13 2.553.336 5.239.523 696.414 1.901.874Finansman Giderleri13 -44.668.527 -42.588.450 -22.777.833 -17.700.808SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)44.021.032 33.877.698 18.303.504 21.469.472Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.514.566 -720.627 4.689.674 2.947Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.514.566 -720.627 4.689.674 2.947SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)48.535.598 33.157.071 22.993.178 21.472.419DÖNEM KARI (ZARARI)48.535.598 33.157.071 22.993.178 21.472.419Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları48.535.598 33.157.071 22.993.178 21.472.419Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-192.596 -1.532.146 329.149 -1.532.146Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-192.596 -1.532.146 329.149 -1.532.146Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar38.519 337.072 -65.830 337.072DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-154.077 -1.195.074 263.319 -1.195.074TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.381.521 31.961.997 23.256.497 20.277.345Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları48.381.521 31.961.997 23.256.497 20.277.345http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870004BIST