***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.443.103 33.904 -132.436.412 107.190.323 280.380.703 280.380.703Transferler19.289 107.171.034 -107.190.323Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-78.483 103.488.047 103.409.564 103.409.564Dönem Sonu Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.521.586 53.193 -25.265.378 103.488.047 383.790.267 383.790.267Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -971.461 53.193 -25.265.378 127.897.705 548.489.926 548.489.926Transferler1.461.739 126.435.966 -127.897.705Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-27.460 83.537.012 83.509.552 83.509.552Dönem Sonu Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -998.921 1.514.932 101.170.588 85.537.012 631.999.478 631.999.478Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.856.424 29.077.413Dönem Karı (Zararı)83.537.012 103.488.047Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler81.313.068 56.533.620Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16.480.438 14.281.430Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-77.376 689.134Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-77.376 689.134Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.847.574 1.576.751Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-372.548 -152.713Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.220.122 1.729.464Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler54.239.946 40.404.323Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 49.903.873 43.809.719Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4.336.073 -3.405.396Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.270.100 6.110.636Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.868.190 -6.528.654Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-775.604Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-775.604İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-180.522.707 -130.649.070Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-119.586.019 -57.843.727İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-119.586.019 -57.843.727Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-35.865.681 -21.461.611İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-35.865.681 -21.461.611Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-107.443.502 -186.085.273Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler54.838.218 127.840.439İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)54.838.218 127.840.439Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.534.277 6.901.102İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)27.534.277 6.901.102Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.672.627 29.372.597Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-183.797 -307.837Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12.653YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-23.933.962 -41.138.303Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.530.439 2.690.830Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.530.439 2.690.830Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-26.464.401 -43.829.133Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-26.464.401 -43.829.133FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.525.824 49.890.271Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri725.657.831 351.379.048Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri725.657.831 351.379.048Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-625.591.715 -283.588.962Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-625.591.715 -283.588.962Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.450.304 22.793.338Ödenen Faiz-49.089.988 -40.693.153YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.264.562 37.829.381NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.264.562 37.829.381DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 21.020.591 448.677DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 19.756.029 38.278.058Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 19.756.029 21.020.591Ticari Alacaklar5 297.347.963 177.684.568İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 297.347.963 177.684.568Diğer Alacaklar17.101.033 13.934.824İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17.101.033 13.934.824Stoklar6 547.909.052 440.465.550Peşin Ödenmiş Giderler7 11.999.860 12.239.052İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 11.999.860 12.239.052Diğer Dönen Varlıklar11 13.683.698 10.139.595İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 13.683.698 10.139.595ARA TOPLAM907.797.635 675.484.180TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR907.797.635 675.484.180DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller26.415.000 26.415.000Maddi Duran Varlıklar8 422.067.971 411.733.472Diğer Maddi Duran Varlıklar8 422.067.971 411.733.472Kullanım Hakkı Varlıkları68.910.793 71.039.062Maddi Olmayan Duran Varlıklar142.714 119.816Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar142.714 119.816Peşin Ödenmiş Giderler20.763.857 2.857.540İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20.763.857 2.857.540Ertelenmiş Vergi Varlığı5.694.340 17.567.594Diğer Duran Varlıklar11 54.510.514 43.010.341İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 54.510.514 43.010.341TOPLAM DURAN VARLIKLAR598.505.189 572.742.825TOPLAM VARLIKLAR1.506.302.824 1.248.227.005KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar329.430.503 188.651.634İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14 329.430.503 188.651.634Banka Kredileri14 329.430.503 188.651.634Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları114.860.349 105.226.574İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları114.860.349 105.226.574Banka Kredileri14 93.269.609 84.741.743Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 21.590.740 20.484.831Ticari Borçlar5 220.116.317 160.942.026İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 220.116.317 160.942.026Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.112.368 2.131.721Diğer Borçlar4.279.788 2.189.620İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.279.788 2.189.620Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler32.019.936 10.640.426Diğer Sözleşme Yükümlülükleri32.019.936 10.640.426Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü63.597Kısa Vadeli Karşılıklar2.360.101 2.441.299Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.360.101 2.441.299Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.812.170 579.692İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.812.170 579.692ARA TOPLAM709.991.532 472.866.589TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER709.991.532 472.866.589UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar157.304.998 221.878.749İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar157.304.998 221.878.749Banka Kredileri14 130.436.708 181.947.427Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 26.868.290 39.610.618Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar320.704Uzun Vadeli Karşılıklar7.006.816 4.991.741Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar7.006.816 4.991.741TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER164.311.814 226.870.490TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER874.303.346 699.737.079ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar631.999.478 548.489.926Ödenmiş Sermaye15 272.650.000 272.650.000Sermaye Düzeltme Farkları1.894.212 1.894.212Paylara İlişkin Primler (İskontolar)121.459 121.459Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)171.111.275 171.138.735Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)171.111.275 171.138.735Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)172.110.196 172.110.196Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-998.921 -971.461Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.514.932 53.193Diğer Kısıtlanmış Yedekler1.514.932 53.193Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları101.170.588 -25.265.378Net Dönem Karı veya Zararı83.537.012 127.897.705TOPLAM ÖZKAYNAKLAR631.999.478 548.489.926TOPLAM KAYNAKLAR1.506.302.824 1.248.227.005Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 715.120.583 621.052.514 316.101.424 210.623.373Satışların Maliyeti12 -522.330.778 -441.045.878 -225.051.712 -135.116.726TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)192.789.805 180.006.636 91.049.712 75.506.647BRÜT KAR (ZARAR)192.789.805 180.006.636 91.049.712 75.506.647Genel Yönetim Giderleri-14.254.512 -8.406.293 -4.799.841 -2.779.821Pazarlama Giderleri-43.323.667 -27.502.421 -15.917.646 -9.175.429Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.377.115 -1.118.203 -520.110 -571.241Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32.513.166 26.533.807 15.300.246 16.069.183Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-18.236.102 -12.653.137 -8.003.595 -8.380.215ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)148.111.575 156.860.389 77.108.766 70.669.124Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler997.888 969.965 395.901 864.925Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-21.538 -157.996 160.082FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)149.087.925 157.830.354 77.346.671 71.694.131Finansman Gelirleri13 9.723.895 5.521.979 4.032.375 2.968.643Finansman Giderleri13 -63.406.618 -66.392.940 -22.853.634 -21.724.413SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)95.405.202 96.959.393 58.525.412 52.938.361Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.868.190 6.528.654 -10.772.468 2.014.088Dönem Vergi (Gideri) Geliri-11.868.190 6.528.654 -10.772.468 2.014.088SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)83.537.012 103.488.047 47.752.944 54.952.449DÖNEM KARI (ZARARI)83.537.012 103.488.047 47.752.944 54.952.449Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları83.537.012 103.488.047 47.752.944 54.952.449Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-27.460 -78.483 -395.004 75.594Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-34.325 -98.104 -493.755 94.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.865 19.621 98.751 -18.898Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri6.865 19.621 98.751 -18.898Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-27.460 -78.483 -395.004 75.594TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)83.509.552 103.409.564 47.357.940 55.028.043Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları83.509.552 103.409.564 47.357.940 55.028.043http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975888BIST