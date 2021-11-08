***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2021 18:12
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.443.103 33.904 -132.436.412 107.190.323 280.380.703 280.380.703
Transferler
19.289 107.171.034 -107.190.323
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.483 103.488.047 103.409.564 103.409.564
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.521.586 53.193 -25.265.378 103.488.047 383.790.267 383.790.267
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -971.461 53.193 -25.265.378 127.897.705 548.489.926 548.489.926
Transferler
1.461.739 126.435.966 -127.897.705
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.460 83.537.012 83.509.552 83.509.552
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -998.921 1.514.932 101.170.588 85.537.012 631.999.478 631.999.478
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.856.424 29.077.413
Dönem Karı (Zararı)
83.537.012 103.488.047
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
81.313.068 56.533.620
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.480.438 14.281.430
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-77.376 689.134
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-77.376 689.134
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.847.574 1.576.751
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-372.548 -152.713
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.220.122 1.729.464
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
54.239.946 40.404.323
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 49.903.873 43.809.719
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4.336.073 -3.405.396
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.270.100 6.110.636
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.868.190 -6.528.654
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-775.604
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-775.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-180.522.707 -130.649.070
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-119.586.019 -57.843.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-119.586.019 -57.843.727
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.865.681 -21.461.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-35.865.681 -21.461.611
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-107.443.502 -186.085.273
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.838.218 127.840.439
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
54.838.218 127.840.439
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.534.277 6.901.102
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
27.534.277 6.901.102
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.672.627 29.372.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-183.797 -307.837
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12.653
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.933.962 -41.138.303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.530.439 2.690.830
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.530.439 2.690.830
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.464.401 -43.829.133
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.464.401 -43.829.133
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.525.824 49.890.271
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
725.657.831 351.379.048
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
725.657.831 351.379.048
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-625.591.715 -283.588.962
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-625.591.715 -283.588.962
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.450.304 22.793.338
Ödenen Faiz
-49.089.988 -40.693.153
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.264.562 37.829.381
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.264.562 37.829.381
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 21.020.591 448.677
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 19.756.029 38.278.058
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 19.756.029 21.020.591
Ticari Alacaklar
5 297.347.963 177.684.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 297.347.963 177.684.568
Diğer Alacaklar
17.101.033 13.934.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.101.033 13.934.824
Stoklar
6 547.909.052 440.465.550
Peşin Ödenmiş Giderler
7 11.999.860 12.239.052
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 11.999.860 12.239.052
Diğer Dönen Varlıklar
11 13.683.698 10.139.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 13.683.698 10.139.595
ARA TOPLAM
907.797.635 675.484.180
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
907.797.635 675.484.180
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
26.415.000 26.415.000
Maddi Duran Varlıklar
8 422.067.971 411.733.472
Diğer Maddi Duran Varlıklar
8 422.067.971 411.733.472
Kullanım Hakkı Varlıkları
68.910.793 71.039.062
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
142.714 119.816
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
142.714 119.816
Peşin Ödenmiş Giderler
20.763.857 2.857.540
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.763.857 2.857.540
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.694.340 17.567.594
Diğer Duran Varlıklar
11 54.510.514 43.010.341
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 54.510.514 43.010.341
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
598.505.189 572.742.825
TOPLAM VARLIKLAR
1.506.302.824 1.248.227.005
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
329.430.503 188.651.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 329.430.503 188.651.634
Banka Kredileri
14 329.430.503 188.651.634
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
114.860.349 105.226.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
114.860.349 105.226.574
Banka Kredileri
14 93.269.609 84.741.743
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 21.590.740 20.484.831
Ticari Borçlar
5 220.116.317 160.942.026
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 220.116.317 160.942.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.112.368 2.131.721
Diğer Borçlar
4.279.788 2.189.620
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.279.788 2.189.620
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
32.019.936 10.640.426
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
32.019.936 10.640.426
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
63.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.360.101 2.441.299
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.360.101 2.441.299
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.812.170 579.692
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.812.170 579.692
ARA TOPLAM
709.991.532 472.866.589
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
709.991.532 472.866.589
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
157.304.998 221.878.749
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
157.304.998 221.878.749
Banka Kredileri
14 130.436.708 181.947.427
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 26.868.290 39.610.618
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
320.704
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.006.816 4.991.741
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7.006.816 4.991.741
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
164.311.814 226.870.490
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
874.303.346 699.737.079
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
631.999.478 548.489.926
Ödenmiş Sermaye
15 272.650.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
121.459 121.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
171.111.275 171.138.735
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
171.111.275 171.138.735
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
172.110.196 172.110.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-998.921 -971.461
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.514.932 53.193
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.514.932 53.193
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
101.170.588 -25.265.378
Net Dönem Karı veya Zararı
83.537.012 127.897.705
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
631.999.478 548.489.926
TOPLAM KAYNAKLAR
1.506.302.824 1.248.227.005
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 715.120.583 621.052.514 316.101.424 210.623.373
Satışların Maliyeti
12 -522.330.778 -441.045.878 -225.051.712 -135.116.726
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
192.789.805 180.006.636 91.049.712 75.506.647
BRÜT KAR (ZARAR)
192.789.805 180.006.636 91.049.712 75.506.647
Genel Yönetim Giderleri
-14.254.512 -8.406.293 -4.799.841 -2.779.821
Pazarlama Giderleri
-43.323.667 -27.502.421 -15.917.646 -9.175.429
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.377.115 -1.118.203 -520.110 -571.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32.513.166 26.533.807 15.300.246 16.069.183
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-18.236.102 -12.653.137 -8.003.595 -8.380.215
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
148.111.575 156.860.389 77.108.766 70.669.124
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
997.888 969.965 395.901 864.925
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-21.538 -157.996 160.082
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
149.087.925 157.830.354 77.346.671 71.694.131
Finansman Gelirleri
13 9.723.895 5.521.979 4.032.375 2.968.643
Finansman Giderleri
13 -63.406.618 -66.392.940 -22.853.634 -21.724.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
95.405.202 96.959.393 58.525.412 52.938.361
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.868.190 6.528.654 -10.772.468 2.014.088
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-11.868.190 6.528.654 -10.772.468 2.014.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
83.537.012 103.488.047 47.752.944 54.952.449
DÖNEM KARI (ZARARI)
83.537.012 103.488.047 47.752.944 54.952.449
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
83.537.012 103.488.047 47.752.944 54.952.449
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-27.460 -78.483 -395.004 75.594
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.325 -98.104 -493.755 94.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.865 19.621 98.751 -18.898
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.865 19.621 98.751 -18.898
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.460 -78.483 -395.004 75.594
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.509.552 103.409.564 47.357.940 55.028.043
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
83.509.552 103.409.564 47.357.940 55.028.043
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975888
BIST