***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
10.03.2020 15:45
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.12.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
-
Değişikliğin Nedeni
Bağımsız Denetim Türü ve Görüş Türünde Düzeltme Yapılması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı Bağımsız Denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 31.12.2019 tarihli Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporumuza KAP bildirim sisteminde onay verirken sehven Bağımsız Denetim Görüşü kısmında yer alan Denetim Türünü (Sınırlı) ve Görüş Türünü (Olumlu) olarak seçmiştir.
Bağımsız Denetim Görüşü bölümündeki Denetim Türü (Sürekli) ve Görüş Türü (Şartlı) olarak düzeltilerek 31.12.2019 Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu akşam seans sonrası tekrar yayınlanacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826204
BIST
16:04103.329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -194,67
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
16:046,1387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0081
|Açılış
|: 6,1340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
16:046,9888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0410
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
16:04327,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -3,88
|Açılış
|: 327,94
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,74
|15.621.726
|% 11,44
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.026
|% 9,80
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|ORMA
|4,51
|31.431
|% 7,64
|
|OYAYO
|5,62
|862.659
|% -14,98
|
|SEKUR
|3,80
|1.137.477
|% -10,80
|
|RHEAG
|1,66
|4.882.603
|% -10,27
|
|TSPOR
|5,13
|151.144.814
|% -10,00
|
|TGSAS
|4,14
|3.297.746
|% -10,00
|
|THYAO
|10,41
|841.366.930
|% 0,29
|
|ASELS
|27,16
|743.706.235
|% -2,16
|
|GARAN
|9,48
|501.392.946
|% 3,27
|
|YKBNK
|2,34
|351.637.462
|% 2,18
|
|ODAS
|1,81
|209.109.967
|% -3,21
|
|YKBNK
|2,34
|351.637.462
|% 2,18
|
|IHLGM
|1,22
|170.290.127
|% -3,17
|
|ODAS
|1,81
|209.109.967
|% -3,21
|
|KARSN
|1,60
|141.624.167
|% -3,61
|
|EKGYO
|1,33
|111.824.232
|% -1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9639
|8,0038
|% -0,89
|
|Frank
|6,5613
|6,6008
|% -0,76
|
|Riyal
|1,6293
|1,6374
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|-15,95
|
|Altın Gr.
|327
|328
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|2.169
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.160
|2.214
|-9,21
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-4,46
|
|Çeyrek
|524
|535
|-2,23
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,09
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,00
|
|B. Petrol
|37,59
|37,59
|3,23
|
Seans Raporu
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