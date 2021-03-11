***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündem ve Bilgilendirme DökümanlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 11.03.2021Genel Kurul Tarihi 08.04.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe TORBALIAdres Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı / İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.3 - Dönem içerisinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması.4 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.5 - 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.6 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.8 - 2020 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi.9 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.12 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi.15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.16 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2020 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 08 Nisan 2021 Perşembe günü saat 11:00'de Şirket merkezi Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 Torbalı/İZMİR adresinde yapılacaktır.Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dökümanı ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917380BIST