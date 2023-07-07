***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 4.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde çıkarılmış sermayesinin, tamamı 2022 yılı karından karşılanmak suretiyle 981.540.000 TL artırılarak 490.770.000 TL'den 1.472.310.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167345BIST