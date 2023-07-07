***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
07.07.2023 16:19
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 4.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde çıkarılmış sermayesinin, tamamı 2022 yılı karından karşılanmak suretiyle 981.540.000 TL artırılarak 490.770.000 TL'den 1.472.310.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167345
BIST
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18:056.187
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 45,95
|Açılış
|: 6.140
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|Önceki Kapanış
|: 6.141
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6.117
En Yüksek
6.223
18:0526,0901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0173
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
18:0528,5608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1369
|Açılış
|: 28,5000
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|Önceki Kapanış
|: 28,4000
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28,7006
En Düşük
28,1922
18:051.617,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 15,18
|Açılış
|: 1.617,79
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|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
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1.621,37
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKTAS
|3,76
|32.094.579
|% 34,29
|
|DOBUR
|46,86
|21.898.043
|% 10,00
|
|PEGYO
|7,71
|49.965.324
|% 9,99
|
|GRNYO
|8,59
|70.592.992
|% 9,99
|
|CELHA
|37,04
|53.976.023
|% 9,98
|
|DGGYO
|33,46
|85.439.178
|% -5,16
|
|PETUN
|59,60
|43.448.833
|% -4,87
|
|OYAYO
|14,95
|35.675.267
|% -4,53
|
|BRKO
|5,50
|4.728.032
|% -4,35
|
|KAREL
|21,16
|86.848.054
|% -3,11
|
|ASTOR
|81,65
|8.699.224.918
|% 4,88
|
|THYAO
|215,20
|6.921.028.172
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,45
|5.571.701.829
|% 6,42
|
|EREGL
|39,00
|4.540.270.285
|% 1,56
|
|TUPRS
|91,20
|3.678.773.576
|% 3,58
|
|EKGYO
|8,45
|5.571.701.829
|% 6,42
|
|ZOREN
|3,60
|632.529.540
|% 0,84
|
|YKBNK
|12,96
|1.979.552.750
|% -0,46
|
|DOHOL
|10,92
|1.584.884.970
|% 5,20
|
|KRDMD
|24,32
|2.925.037.683
|% 5,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0651
|26,0901
|% 0,07
|
|Euro
|28,5405
|28,5608
|% 0,48
|
|Sterlin
|33,3180
|33,4851
|% 0,57
|
|Frank
|29,1610
|29,3367
|% 0,50
|
|Riyal
|6,9248
|6,9595
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|22,80
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.619
|16,05
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.428
|10.674
|8,00
|
|Yarım
|5.221
|5.360
|3,00
|
|Çeyrek
|2.619
|2.681
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,14
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|19,35
|19,36
|0,30
|
|B. Petrol
|77,58
|77,58
|1,08
|