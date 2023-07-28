***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt içinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 26.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 28.07.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 26.07.2023 tarihli açıklamasına istinaden 5.000.000.000 TL (Beşmilyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 28.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176366BIST