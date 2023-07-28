***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.07.2023 16:38
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt içinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.07.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26.07.2023 tarihli açıklamasına istinaden 5.000.000.000 TL (Beşmilyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 28.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176366
BIST