***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
28.03.2022 18:14
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2022 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi gereğince Şirketimizin ilişkili taraflarından Tukaş Dış Ticaret A.Ş.'ye yapılan yaygın ve süreklilik arz eden satış işlemlerinin 2022 hesap döneminde de Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden işbu raporda Tukaş Dış Ticaret A.Ş. kanalıyla gerçekleştirilen yurtdışı ürün satışı işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu anlamda ilişkili taraflar ve bağlı ortaklıklarla olan varlık ve hizmet alış-satış ile yükümlülük transferi işlemlerimiz, önümüzdeki yıllarda da Şirketimizin faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliğini esas almak koşulu ile emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde devam edecektir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013501
BIST
18:052.172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,03
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
18:0514,8296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
18:0516,2848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0101
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
18:05923,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -10,29
|Açılış
|: 923,62
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|37,04
|82.018.868
|% 9,98
|
|KENT
|213,00
|2.804.530
|% 9,96
|
|SERVE
|18,22
|784.637
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|843.240
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|17.089.154
|% 9,90
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|201.049.042
|% -9,96
|
|YONGA
|22,24
|219.815
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|73.016.023
|% -9,90
|
|KAPLM
|71,50
|45.073.338
|% -8,57
|
|THYAO
|29,06
|4.025.123.676
|% 3,20
|
|SASA
|60,40
|2.388.175.406
|% 0,67
|
|KARSN
|5,17
|1.536.622.969
|% 4,44
|
|EREGL
|32,70
|1.275.965.064
|% -1,51
|
|KRDMD
|15,19
|1.254.276.042
|% -0,72
|
|ODAS
|1,81
|907.252.158
|% 7,74
|
|KARSN
|5,17
|1.536.622.969
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,35
|577.628.782
|% 3,07
|
|THYAO
|29,06
|4.025.123.676
|% 3,20
|
|YKBNK
|3,88
|488.777.954
|% -0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8255
|14,8313
|% 0,00
|
|Euro
|16,2720
|16,2877
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,3388
|19,4358
|% -0,78
|
|Frank
|15,7927
|15,8878
|% -0,51
|
|Riyal
|3,9386
|3,9583
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-21,84
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-8,81
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|-0,23
|
|B. Petrol
|109
|109
|-8,37
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de
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17:59TUKAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 500, 792 adet işlem
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17:58KERVT
Yüzde 4.76 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 011, 100 adet işlem
-
17:57LKMNH
Yüzde 5.22 oranında artışla 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 279 adet işlem
-
17:55MERKO
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 361, 512 adet işlem