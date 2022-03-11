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***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası

11.03.2022 09:06
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası

üncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 10.03.2022 tarihli toplantısında
Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nın Şirket uygulamaları ile uyumlu olmasını teminen ekteki şekilde güncellenmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde yayınlanmasına ve 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009418


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GZNMI 20,48 1.509.233 % 9,93  
FORMT 1,08 32.355.342 % 8,00  
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Riyal 3,9692 3,9891 % 0,72  
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Altın Ons 1.984 1.984 -12,56  
Altın Gr. 954 954 1,90  
Cumhuriyet 6.356 6.451 156,00  
Tam 6.327 6.490 179,28  
Yarım 3.058 3.140 86,72  
Çeyrek 1.534 1.570 43,36  
Gümüş.Ons 25,71 25,75 -0,24  
Gümüş Gr. 12,36 12,37 -0,00  
B. Petrol 110 110 1,09  
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