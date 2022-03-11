***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
11.03.2022 09:06
üncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 10.03.2022 tarihli toplantısında
Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nın Şirket uygulamaları ile uyumlu olmasını teminen ekteki şekilde güncellenmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde yayınlanmasına ve 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009418
BIST
10:262.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,24
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.052
En Düşük
2.043
10:2614,9864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1319
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9864
En Düşük
14,8075
10:2616,4935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1492
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,5178
En Düşük
16,3012
10:26952,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,68
|Açılış
|: 952,71
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
956,63
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler10:26
|GRSEL
|10,96
|7.583.991
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.509.233
|% 9,93
|
|FORMT
|1,08
|32.355.342
|% 8,00
|
|IHAAS
|12,47
|1.315.571
|% 5,32
|
|DOAS
|52,25
|28.245.920
|% 4,79
|
|KRSTL
|6,12
|1.995.530
|% -10,00
|
|BRKO
|0,86
|32.674
|% -9,47
|
|BMSCH
|6,45
|192.957
|% -4,73
|
|KAPLM
|56,00
|95.984
|% -3,45
|
|MPARK
|29,10
|4.213.290
|% -3,00
|
|KRDMD
|15,19
|464.299.155
|% -1,17
|
|THYAO
|25,98
|309.103.976
|% 0,93
|
|ASELS
|24,84
|300.243.130
|% 1,72
|
|SISE
|13,36
|281.210.431
|% 1,52
|
|TTKOM
|10,09
|264.925.028
|% 3,49
|
|ODAS
|1,53
|110.564.481
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,12
|70.053.732
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,19
|464.299.155
|% -1,17
|
|FORMT
|1,08
|32.355.342
|% 8,00
|
|YKBNK
|3,69
|109.800.298
|% 0,27
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9628
|14,9864
|% 0,89
|
|Euro
|16,4621
|16,4935
|% 0,91
|
|Sterlin
|19,4921
|19,5899
|% 0,77
|
|Frank
|15,9805
|16,0768
|% 0,68
|
|Riyal
|3,9692
|3,9891
|% 0,72
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-12,56
|
|Altın Gr.
|954
|954
|1,90
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,75
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|110
|110
|1,09
|