***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucu Şirketimiz için oluşturulan Kredi Derecelendirme Notu ekte yer almakta olup Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notumuz 2022 yılı notu olan ‘AA- (tr)' seviyesinden ‘AA (tr)' seviyesine yükseltilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174724BIST