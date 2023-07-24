***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
24.07.2023 18:21
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucu Şirketimiz için oluşturulan Kredi Derecelendirme Notu ekte yer almakta olup Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notumuz 2022 yılı notu olan ‘AA- (tr)' seviyesinden ‘AA (tr)' seviyesine yükseltilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174724
BIST
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18:056.695
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 7,36
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.626
En Yüksek
6.808
18:0526,9459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0222
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0146
En Düşük
26,8677
18:0529,8736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0876
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,1032
En Düşük
29,8318
18:051.698,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,84
|Açılış
|: 1.698,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
|
1.705,62
En Düşük
1.694,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|106,70
|1.964.216.372
|% 10,00
|
|CWENE
|278,30
|864.104.884
|% 10,00
|
|KONTR
|223,30
|2.827.157.367
|% 10,00
|
|YYLGD
|36,30
|660.574.355
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|18.198.360
|% 10,00
|
|KSTUR
|362,10
|2.120.164
|% -9,99
|
|BURCE
|191,40
|347.838.062
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|18.407.164
|% -9,96
|
|BURVA
|73,25
|224.522.724
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|2.129.929
|% -9,95
|
|THYAO
|221,80
|9.998.869.979
|% -0,81
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|TUPRS
|91,85
|5.626.153.589
|% 0,49
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|SASA
|60,75
|4.535.163.258
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,34
|1.958.791.875
|% 8,77
|
|EKGYO
|8,27
|3.171.674.993
|% -0,12
|
|ODAS
|10,59
|2.785.408.829
|% 2,32
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9385
|26,9459
|% -0,08
|
|Euro
|29,8582
|29,8736
|% -0,29
|
|Sterlin
|34,4598
|34,6326
|% -0,29
|
|Frank
|30,9843
|31,1710
|% -0,13
|
|Riyal
|7,1623
|7,1982
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-1,90
|
|Altın Gr.
|1.698
|1.698
|-2,84
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.059
|11.185
|-124,00
|
|Yarım
|5.529
|5.618
|-62,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.809
|-31,00
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,44
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|21,16
|21,18
|-0,17
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|1,56
|