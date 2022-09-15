***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.09.2022 16:15
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 15.09.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11228 sayılı yazısına istinaden,
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel DurumlarTebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063346
BIST
17:393.372
En Yüksek
|Değişim
|: -2,16%
|| -74,59
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
17:3918,2652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0362
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
17:3918,2905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0859
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
17:39988,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,95
|Açılış
|: 988,59
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
986,80
BIST En Aktif Hisseler17:37
|MERKO
|5,39
|75.405.122
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|764.876.128
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|69.978.794
|% 9,96
|
|KAPLM
|80,05
|33.330.237
|% 9,96
|
|IMASM
|73,40
|19.353.258
|% 9,96
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.530.812
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.838.491.855
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.363.154.272
|% -9,98
|
|ASELS
|33,94
|10.343.511.866
|% 2,85
|
|THYAO
|74,10
|6.272.629.670
|% -0,27
|
|KRDMD
|13,25
|4.426.901.821
|% -1,85
|
|YKBNK
|7,08
|4.089.859.763
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.442.846.475
|% -9,93
|
|EKGYO
|4,03
|2.492.913.721
|% -8,82
|
|YKBNK
|7,08
|4.089.859.763
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.442.846.475
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,25
|4.426.901.821
|% -1,85
|
|ASELS
|33,94
|10.343.511.866
|% 2,85
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2588
|18,2688
|% 0,22
|
|Euro
|18,2886
|18,2912
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,9344
|21,0394
|% -0,24
|
|Frank
|18,9464
|19,0605
|% 0,38
|
|Riyal
|4,8462
|4,8705
|% 0,21
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-27,97
|
|Altın Gr.
|988
|989
|-7,01
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.689
|6.760
|-32,00
|
|Yarım
|3.259
|3.304
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,26
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|90,90
|90,90
|-3,20
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 21 kaybederek (% -2.58 ) 3, 670
-
17:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, ISCTR
-
17:52XU100
Endeks 3, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 2 altında . İşlem hacmi 77, 558.00 milyon TL de
-
17:51ALBRK
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 474, 420 adet işlem
-
17:49DESA
Yüzde -8.32 oranında düşüşle 29.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 946, 657 adet işlem