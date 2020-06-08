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***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.06.2020 18:12
GÜNCEL HABERLER



***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 08.06.2020 tarihli toplantısında
 
Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ("BORKOSB") içinde, şirketimize tahsis edilen 1544 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 nolu parsel 186.998,00  metrekare arsa üzerine salça ve sebze konservesi üretimine ilave olarak dondurulmuş gıda üretimi de yapılmasına ve tüm bu üretimlere yönelik olarak, maliyeti 525 Milyon TL tutarında tahmin edilen bina ve makine yatırımlarının yapılmasına, yatırımların teşvik uygulamalarında sağlanan  başta istihdam desteği, KDV istisnası ve diğer destek unsurlarından yararlanmak için ilgili teşvik kapsamı içerisinde resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına karar vermiştir.
 
Tukaş Gıda'nın Niğde'de kurulacak yeni üretim tesisinde salça, sebze konservesi ve dondurulmuş gıda üretimi yapılacaktır.
 
2021 yılı itibari ile ilk üretime başlanması planlanan tesis  yıllık olarak 300.000 ton domates, 100.000 ton patates ve 80.000 ton sebze işleme kapasitesine sahip olacak ve 700 kişiye istihdam sağlayacaktır.
 
Tukaş Gıda, farklı ürün çeşitleri ile pazarını genişletmeyi ve mevcut ürünlerinin üretim kapasitesini arttırarak yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda büyümeyi hedefliyor.
 
                    
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849952


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MNDRS 3,08 48.246.073 % 10,00  
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Altın Gr. 370 370 3,24  
Cumhuriyet 2.398 2.431 -16,20  
Tam 2.468 2.498 -20,40  
Yarım 1.204 1.219 -10,00  
Çeyrek 602 610 -5,00  
Gümüş.Ons 17,62 17,64 0,21  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,05  
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