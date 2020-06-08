***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 08.06.2020 tarihli toplantısındaNiğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ("BORKOSB") içinde, şirketimize tahsis edilen 1544 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 nolu parsel 186.998,00 metrekare arsa üzerine salça ve sebze konservesi üretimine ilave olarak dondurulmuş gıda üretimi de yapılmasına ve tüm bu üretimlere yönelik olarak, maliyeti 525 Milyon TL tutarında tahmin edilen bina ve makine yatırımlarının yapılmasına, yatırımların teşvik uygulamalarında sağlanan başta istihdam desteği, KDV istisnası ve diğer destek unsurlarından yararlanmak için ilgili teşvik kapsamı içerisinde resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına karar vermiştir.Tukaş Gıda'nın Niğde'de kurulacak yeni üretim tesisinde salça, sebze konservesi ve dondurulmuş gıda üretimi yapılacaktır.2021 yılı itibari ile ilk üretime başlanması planlanan tesis yıllık olarak 300.000 ton domates, 100.000 ton patates ve 80.000 ton sebze işleme kapasitesine sahip olacak ve 700 kişiye istihdam sağlayacaktır.Tukaş Gıda, farklı ürün çeşitleri ile pazarını genişletmeyi ve mevcut ürünlerinin üretim kapasitesini arttırarak yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda büyümeyi hedefliyor.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849952BIST