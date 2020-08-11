***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2020 18:32
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.06.2020 tarihli duyurumuz ile ilgili olarak SPK'nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır.
Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ("BORKOSB") içinde, şirketimize tahsis edilen arsa üzerine salça, sebze konservesi ve dondurulmuş gıda üretim tesisi kurulmasına yönelik olarak bina ve makine yatırımları için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz teşvik müracaatı onaylanmış ve tarafımıza 528,7 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.
Yatırımın Yararlanacağı Destek Unsurları Destek Oranı
- Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl
- Vergi İndirimi %90, YKO %50
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
- KDV İstisnası
- Faiz Desteği
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868157
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 34,53
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.112
En Düşük
1.082
18:057,2391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,0986
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
18:058,5541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0616
|Açılış
|: 8,5050
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|Önceki Kapanış
|: 8,6050
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8,6397
En Düşük
8,4853
18:05452,68
En Yüksek
|Değişim
|: -5,39%
|| -25,77
|Açılış
|: 452,68
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGAP
|3,64
|2.018.928
|% 10,30
|
|MEGAP
|3,64
|2.018.928
|% 10,30
|
|KUTPO
|31,46
|25.681.991
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.890.939
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|248.388
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|60.075.543
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|5.145.089
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.316.771
|% -9,96
|
|GLRYH
|18,18
|122.809.555
|% -9,28
|
|ISATR
|242.000,00
|242.000
|% -9,06
|
|THYAO
|11,61
|2.178.844.230
|% 9,94
|
|ASELS
|18,10
|1.835.766.397
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|523.278.605
|% 5,39
|
|AKBNK
|5,07
|1.201.857.248
|% 6,51
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2372
|7,2391
|% -1,34
|
|Euro
|8,5156
|8,5541
|% -0,71
|
|Sterlin
|9,4425
|9,4898
|% -1,27
|
|Frank
|7,8729
|7,9204
|% -1,36
|
|Riyal
|1,9256
|1,9352
|% -1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-80,06
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-26,17
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,13
|-2,01
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,58
|
|B. Petrol
|45,20
|45,20
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DZGYO
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