***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2021 15:41
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 08.04.2021 tarihli toplantısında
Yönetim Kurulu Üyeleri arasında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmasına karar verilmiştir.
Başkan : Cem OKULLU
Başkan Vekili : Cengiz OKULLU
Üye : Sedat ERKUL
Üye : Ebgü Senem DEMİRKAN (Bağımsız)
Üye : Ümit İhsan YAYLA (Bağımsız)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925172
17:161.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,61
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
17:168,1560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0098
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:169,7271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0365
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
17:16460,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,44
|Açılış
|: 460,57
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
460,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:16
|SAMAT
|6,82
|42.129.179
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|69.774.088
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|238.576
|% 9,98
|
|INTEM
|45,68
|4.013.401
|% 9,97
|
|TKURU
|276,80
|8.613.972
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|33.035.598
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IZFAS
|9,52
|35.677.726
|% -9,59
|
|BJKAS
|10,17
|785.717.859
|% 9,95
|
|GARAN
|6,82
|602.543.240
|% -0,29
|
|SISE
|7,44
|566.212.813
|% 0,68
|
|DOHOL
|3,33
|561.946.302
|% 2,46
|
|THYAO
|12,56
|548.324.198
|% -2,26
|
|DOHOL
|3,33
|561.946.302
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,94
|259.123.374
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,19
|233.608.459
|% -0,45
|
|TSKB
|1,42
|130.477.876
|% 0,71
|
|YYAPI
|1,93
|170.754.749
|% 3,21
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1519
|8,1560
|% 0,12
|
|Euro
|9,7130
|9,7271
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,1837
|11,2398
|% 0,19
|
|Frank
|8,7774
|8,8303
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1669
|2,1778
|% 0,03
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|19,52
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|20,00
|
|Tam
|3.029
|3.105
|13,79
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|6,66
|
|Çeyrek
|734
|751
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,53
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,92
|62,92
|-0,24
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 69 artarak (% 0.12 ) 1, 456
-
17:26XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 13, 144.00 milyon TL de
-
17:25YGYO
Yüzde 4.41 oranında artışla 1.42 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 262, 079 adet işlem
-
17:24DAGI
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 892, 546 adet işlem
-
17:22KERVT
Yüzde 4.01 oranında artışla 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 033, 556 adet işlem