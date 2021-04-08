***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 08.04.2021 tarihli toplantısındaYönetim Kurulu Üyeleri arasında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmasına karar verilmiştir.Başkan : Cem OKULLUBaşkan Vekili : Cengiz OKULLUÜye : Sedat ERKULÜye : Ebgü Senem DEMİRKAN (Bağımsız)Üye : Ümit İhsan YAYLA (Bağımsız)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925172