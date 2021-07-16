***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.03.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamızda Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin paylarının tamamına sahip olduğu EUR 30.000 sermayeli bağlı ortak konumundaki TUKAŞ Gmbh ünvanlı şirketin satış organizasyonu değişikliği sebebiyle faaliyetinin durdurulmasına ve kapatılmasına karar verildiğini duyurmuştuk.Söz konusu bağlı ortaklığımızın kapanış işlemleri tamamlanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951546BIST