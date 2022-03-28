***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda Sn. Gül SAĞIR AYDIN ve Sn.Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN'ın 06.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları" olarak belirlenmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013497BIST