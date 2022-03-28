***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2022 18:13
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda Sn. Gül SAĞIR AYDIN ve Sn.Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN'ın 06.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları" olarak belirlenmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013497
BIST
17:592.174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,96
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
17:5914,8263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0043
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
17:5916,2761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0188
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
17:59922,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -11,06
|Açılış
|: 922,85
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler17:57
|GZNMI
|37,04
|81.906.045
|% 9,98
|
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|843.240
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|17.089.154
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|200.821.750
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|72.072.688
|% -9,90
|
|KAPLM
|71,50
|45.072.623
|% -8,57
|
|PKENT
|240,90
|64.952.588
|% -5,75
|
|THYAO
|29,14
|3.924.142.148
|% 3,48
|
|SASA
|60,55
|2.351.160.427
|% 0,92
|
|KARSN
|5,15
|1.512.730.693
|% 4,04
|
|EREGL
|32,78
|1.222.562.636
|% -1,27
|
|KRDMD
|15,21
|1.211.738.070
|% -0,59
|
|ODAS
|1,82
|879.754.119
|% 8,33
|
|KARSN
|5,15
|1.512.730.693
|% 4,04
|
|EKGYO
|2,34
|565.103.307
|% 2,63
|
|THYAO
|29,14
|3.924.142.148
|% 3,48
|
|YKBNK
|3,88
|480.998.089
|% -0,51
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8163
|14,8280
|% -0,02
|
|Euro
|16,2603
|16,2813
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,3496
|19,4466
|% -0,73
|
|Frank
|15,8017
|15,8969
|% -0,45
|
|Riyal
|3,9417
|3,9615
|% 0,00
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-20,24
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-9,80
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|-0,23
|
|B. Petrol
|109
|109
|-8,72
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 500, 792 adet işlem
-
17:58KERVT
Yüzde 4.76 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 011, 100 adet işlem
-
17:57LKMNH
Yüzde 5.22 oranında artışla 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 279 adet işlem
-
17:55MERKO
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 361, 512 adet işlem