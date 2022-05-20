***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 20.05.2022 tarihli toplantısındaÜlkemizin temiz enerji üretimine destek olmak, doğayı korumak ve ayrıca maliyet tasarrufu sağlamak ve verimliliğimizi artırmak amacıyla Manyas, Torbalı, Akhisar ve Niğde fabrikalarımızın arazi ve bina çatıları üzerine enerji üretimi sağlayacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı yapılmasına,Yatırıma ilişkin, gerekli prosedürlerin gerçekleştirilmesi, ihtiyaç duyulan tüm işlerle ilgili olarak araştırmaların yapılması ve firmalarla gerçekleştirilecek sözleşmelerin imzalanmasına, ayrıca yatırım teşvik uygulamalarında sağlanan destek unsurlarından faydalanılabilmesi amacıyla ilgili teşvik kapsamı içerisinde resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031448BIST