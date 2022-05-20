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***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.05.2022 14:45
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.05.2022 tarihli toplantısında
 
Ülkemizin temiz enerji üretimine destek olmak, doğayı korumak ve ayrıca maliyet tasarrufu sağlamak ve verimliliğimizi artırmak amacıyla Manyas, Torbalı, Akhisar ve Niğde fabrikalarımızın arazi ve bina çatıları üzerine enerji üretimi sağlayacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı yapılmasına,
Yatırıma ilişkin, gerekli prosedürlerin gerçekleştirilmesi, ihtiyaç duyulan tüm işlerle ilgili olarak araştırmaların yapılması ve firmalarla gerçekleştirilecek sözleşmelerin imzalanmasına, ayrıca yatırım teşvik uygulamalarında sağlanan destek unsurlarından faydalanılabilmesi amacıyla ilgili teşvik kapsamı içerisinde resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
 
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031448


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