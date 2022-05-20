***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2022 14:45
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.05.2022 tarihli toplantısında
Ülkemizin temiz enerji üretimine destek olmak, doğayı korumak ve ayrıca maliyet tasarrufu sağlamak ve verimliliğimizi artırmak amacıyla Manyas, Torbalı, Akhisar ve Niğde fabrikalarımızın arazi ve bina çatıları üzerine enerji üretimi sağlayacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı yapılmasına,
Yatırıma ilişkin, gerekli prosedürlerin gerçekleştirilmesi, ihtiyaç duyulan tüm işlerle ilgili olarak araştırmaların yapılması ve firmalarla gerçekleştirilecek sözleşmelerin imzalanmasına, ayrıca yatırım teşvik uygulamalarında sağlanan destek unsurlarından faydalanılabilmesi amacıyla ilgili teşvik kapsamı içerisinde resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031448
BIST
15:492.376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -17,27
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.374
15:4915,9397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0978
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
15:4916,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0163
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7750
15:49945,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,63
|Açılış
|: 945,15
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler15:49
|IMASM
|46,90
|19.841.958
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|8.190.761
|% 9,85
|
|SMART
|5,93
|20.530.990
|% 8,81
|
|GRNYO
|2,45
|4.812.714
|% 8,41
|
|SMRTG
|21,46
|120.699.483
|% -7,18
|
|SANKO
|10,93
|15.129.879
|% -6,82
|
|MANAS
|23,42
|14.957.110
|% -6,62
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|PAMEL
|99,00
|5.991.273
|% -6,43
|
|GARAN
|15,80
|2.494.299.916
|% 0,96
|
|ASELS
|23,12
|2.311.411.668
|% 3,96
|
|THYAO
|42,74
|1.898.708.987
|% 0,80
|
|SISE
|19,46
|1.361.007.043
|% -2,26
|
|AKBNK
|8,09
|1.251.542.555
|% -0,25
|
|YKBNK
|4,38
|1.212.632.568
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,62
|543.260.226
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,19
|216.884.467
|% 1,71
|
|AKBNK
|8,09
|1.251.542.555
|% -0,25
|
|GARAN
|15,80
|2.494.299.916
|% 0,96
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9312
|15,9397
|% 0,62
|
|Euro
|16,8313
|16,8525
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,8317
|19,9311
|% 0,44
|
|Frank
|16,3198
|16,4181
|% 0,40
|
|Riyal
|4,2366
|4,2579
|% 0,39
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|0,85
|
|Altın Gr.
|945
|945
|4,18
|
|Cumhuriyet
|6.256
|6.351
|2,00
|
|Tam
|6.226
|6.384
|-18,14
|
|Yarım
|3.009
|3.088
|-8,78
|
|Çeyrek
|1.509
|1.544
|-4,39
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,82
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,21
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:04SANKO
Yüzde -7.16 oranında düşüşle 10.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 091 adet işlem
-
16:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 91 kaybederek (% -0.60 ) 2, 129
-
16:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGHL, LIDFA, IMASM
-
16:03
SMART, GRNYO, ROYAL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:03
OZRDN, ITTFH, SANKO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında