***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.07.2022 18:18
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 19.07.2022 tarihli toplantısında
Şirketimizin işletme sermayesi ve yatırımların finansmanı ihtiyacı nedeniyle kullandığımız ve kullanacağımız kredilere karşılık olarak
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.‘ne maliki Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olan ve Şirketimiz adına tahsisi yapılan Niğde ili Bor ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 32 Nolu Yol Caddesi N30 Bor/NİĞDE adresindeki fabrikamızın bina ve arsası üzerine 800.000.0000.-TL (Sekizyüzmilyon Türk Lirası) tutarında 1. Derecede ipotek tesis edilmesine,
QNB Finansbank A.Ş. ‘ne maliki olduğumuz Balıkesir ili, Manyas ilçesi, Yeniköy Mahallesi Gölönü Mevkiinde bulunan fabrikamızın bina, arsa ve arazileri üzerine 300.000.000.-TL (Üçyüzmilyon Türk Lirası) tutarında 1. Derecede ipotek tesis edilmesine karar vermiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046634
BIST
18:052.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,24
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.527
En Düşük
2.499
18:0517,5928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0332
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6156
En Düşük
17,4800
18:0517,9389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0296
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,8646
18:05962,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,58
|Açılış
|: 962,65
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|58,30
|11.397.862
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|2.201.865
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.209.356
|% 10,00
|
|ALKA
|43,34
|47.146.034
|% 10,00
|
|VAKKO
|18,37
|49.292.732
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,59
|164.564.899
|% -8,22
|
|KONYA
|1.216,20
|88.256.520
|% -7,59
|
|CANTE
|53,30
|35.550.342
|% -4,22
|
|DERHL
|8,40
|24.429.319
|% -4,11
|
|NIBAS
|8,91
|48.737.568
|% -4,09
|
|THYAO
|51,35
|4.575.243.482
|% 0,49
|
|SISE
|21,18
|1.953.067.573
|% 0,00
|
|EREGL
|28,24
|1.214.413.918
|% 1,95
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% -0,33
|
|KCHOL
|35,26
|1.021.354.313
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% -0,33
|
|ODAS
|3,58
|707.182.460
|% 3,47
|
|YKBNK
|4,60
|758.704.289
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,24
|188.105.519
|% 5,08
|
|TSKB
|2,25
|261.306.285
|% 1,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5912
|17,5928
|% 0,19
|
|Euro
|17,9067
|17,9389
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,9905
|21,0958
|% -0,02
|
|Frank
|18,0191
|18,1277
|% -0,14
|
|Riyal
|4,6664
|4,6898
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-10,24
|
|Altın Gr.
|962
|963
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.541
|6.621
|-10,00
|
|Yarım
|3.187
|3.235
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.618
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,76
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,02
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,56
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59YYLGD
Yüzde 7.24 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 042, 440 adet işlem
-
17:58MNDRS
Yüzde 4.05 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 124, 288 adet işlem
-
17:57ALKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 43.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 111, 710 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 99 artarak (% 0.90 ) 2, 693
-
17:56XU100
Endeks 2, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 26, 733.00 milyon TL de