***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 19.07.2022 tarihli toplantısındaŞirketimizin işletme sermayesi ve yatırımların finansmanı ihtiyacı nedeniyle kullandığımız ve kullanacağımız kredilere karşılık olarakT.C. Ziraat Bankası A.Ş.‘ne maliki Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olan ve Şirketimiz adına tahsisi yapılan Niğde ili Bor ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 32 Nolu Yol Caddesi N30 Bor/NİĞDE adresindeki fabrikamızın bina ve arsası üzerine 800.000.0000.-TL (Sekizyüzmilyon Türk Lirası) tutarında 1. Derecede ipotek tesis edilmesine,QNB Finansbank A.Ş. ‘ne maliki olduğumuz Balıkesir ili, Manyas ilçesi, Yeniköy Mahallesi Gölönü Mevkiinde bulunan fabrikamızın bina, arsa ve arazileri üzerine 300.000.000.-TL (Üçyüzmilyon Türk Lirası) tutarında 1. Derecede ipotek tesis edilmesine karar vermiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046634BIST