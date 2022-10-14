***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.11.2019 - 01.02.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 14.10.2022 tarihli toplantısındaŞirketimizin işletme sermayesi finansmanı ihtiyacı nedeniyle kullandığımız ve kullanacağımız kredilere karşılık olarakYapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ne maliki olduğumuz İzmir ili, Torbalı ilçesi, Çaybaşı Mahallesi, Aydın Caddesi N51 Torbalı /İZMİR adresinde bulunan fabrikamızın bina ve arsası üzerine 1. derecede 114.400.000.-TL (Yüzondörtmilyondörtyüzbin Türk Lirası) bedelle 29.11.2019 tarih ve 23619 yevmiye no ile tesis edilen ipotek meblağına 500.000.000.-TL (Beşyüz Milyon Türk Lirası) ilavesi ile 614.400.000.-TL (Altıyüzondörtmilyondörtyüzbin Türk Lirası)'na yükseltilmesine,Ayrıca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ne maliki olduğumuz Manisa ili, Akhisar ilçesi, Süleymanlı OSB Mahallesi, Zeytin Sokak N4/1 Akhisar/MANİSA adresinde bulunan fabrikamızın bina ve arsası üzerine 1. derecede 100.000.000.-TL (Yüz Milyon Türk Lirası) bedelle 14.03.2019 tarih ve 5158 yevmiye no ile tesis edilen ipotek meblağına 500.000.000.-TL (Beşyüz Milyon Türk Lirası) ilavesi ile 600.000.000.-TL (Altıyüz Milyon Türk Lirası)'na yükseltilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072318BIST