***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2022 18:12
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2019 - 01.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 14.10.2022 tarihli toplantısında
Şirketimizin işletme sermayesi finansmanı ihtiyacı nedeniyle kullandığımız ve kullanacağımız kredilere karşılık olarak
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ne maliki olduğumuz İzmir ili, Torbalı ilçesi, Çaybaşı Mahallesi, Aydın Caddesi N51 Torbalı /İZMİR adresinde bulunan fabrikamızın bina ve arsası üzerine 1. derecede 114.400.000.-TL (Yüzondörtmilyondörtyüzbin Türk Lirası) bedelle 29.11.2019 tarih ve 23619 yevmiye no ile tesis edilen ipotek meblağına 500.000.000.-TL (Beşyüz Milyon Türk Lirası) ilavesi ile 614.400.000.-TL (Altıyüzondörtmilyondörtyüzbin Türk Lirası)'na yükseltilmesine,
Ayrıca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ne maliki olduğumuz Manisa ili, Akhisar ilçesi, Süleymanlı OSB Mahallesi, Zeytin Sokak N4/1 Akhisar/MANİSA adresinde bulunan fabrikamızın bina ve arsası üzerine 1. derecede 100.000.000.-TL (Yüz Milyon Türk Lirası) bedelle 14.03.2019 tarih ve 5158 yevmiye no ile tesis edilen ipotek meblağına 500.000.000.-TL (Beşyüz Milyon Türk Lirası) ilavesi ile 600.000.000.-TL (Altıyüz Milyon Türk Lirası)'na yükseltilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072318
BIST
18:003.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 73,09
|Açılış
|: 3.585
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|Önceki Kapanış
|: 3.553
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3.641
En Düşük
3.585
18:0018,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
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|Açılış
|: 18,6700
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|Önceki Kapanış
|: 18,6750
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18,6008
En Düşük
18,5217
18:0018,1406
En Yüksek
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|: -0,03%
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|Açılış
|: 18,1300
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|Önceki Kapanış
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|: 986,70
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|Önceki Kapanış
|: 994,40
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998,45
En Düşük
983,60
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EGEEN
|2.880,70
|285.483.236
|% 10,00
|
|KONYA
|1.702,80
|149.819.489
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.609.423
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.567.960
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|298.973.869
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,43
|113.516.777
|% -7,18
|
|TKFEN
|31,32
|1.275.616.497
|% -5,61
|
|IHAAS
|72,70
|33.191.900
|% -5,58
|
|COSMO
|65,80
|4.053.706
|% -5,05
|
|SILVR
|25,56
|20.653.122
|% -4,56
|
|THYAO
|90,10
|5.327.145.247
|% 2,39
|
|YKBNK
|8,81
|2.956.911.142
|% 5,26
|
|AKBNK
|13,48
|2.743.666.943
|% 3,61
|
|KOZAL
|198,80
|2.610.780.227
|% 3,33
|
|ISCTR
|8,52
|2.553.353.838
|% 3,65
|
|EKGYO
|4,22
|1.771.078.813
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,81
|2.956.911.142
|% 5,26
|
|ISCTR
|8,52
|2.553.353.838
|% 3,65
|
|AKBNK
|13,48
|2.743.666.943
|% 3,61
|
|ODAS
|8,64
|1.246.669.665
|% 6,14
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5887
|18,5921
|% 0,28
|
|Euro
|18,1188
|18,1406
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,8698
|20,9744
|% -0,48
|
|Frank
|18,4630
|18,5742
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9321
|4,9568
|% 0,14
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-18,24
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-8,06
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.661
|6.730
|-60,00
|
|Yarım
|3.246
|3.287
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.643
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,41
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,23
|
|B. Petrol
|91,97
|91,97
|-2,60
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
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17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
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Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
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17:57ODAS
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