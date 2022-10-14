Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.10.2022 18:12
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2019 - 01.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 14.10.2022 tarihli toplantısında
 
Şirketimizin işletme sermayesi finansmanı ihtiyacı nedeniyle kullandığımız ve kullanacağımız kredilere karşılık olarak  
 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ne maliki olduğumuz İzmir ili, Torbalı ilçesi, Çaybaşı Mahallesi, Aydın Caddesi N51 Torbalı /İZMİR adresinde bulunan fabrikamızın bina ve arsası üzerine 1. derecede 114.400.000.-TL (Yüzondörtmilyondörtyüzbin Türk Lirası) bedelle  29.11.2019 tarih ve 23619 yevmiye no ile tesis edilen ipotek meblağına 500.000.000.-TL (Beşyüz Milyon Türk Lirası) ilavesi ile 614.400.000.-TL (Altıyüzondörtmilyondörtyüzbin Türk Lirası)'na yükseltilmesine,
 
 
Ayrıca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ne maliki olduğumuz Manisa ili, Akhisar ilçesi, Süleymanlı OSB Mahallesi, Zeytin Sokak N4/1 Akhisar/MANİSA adresinde bulunan fabrikamızın bina ve arsası üzerine 1. derecede 100.000.000.-TL (Yüz Milyon Türk Lirası) bedelle 14.03.2019 tarih ve 5158 yevmiye no ile tesis edilen ipotek meblağına 500.000.000.-TL (Beşyüz Milyon Türk Lirası) ilavesi ile 600.000.000.-TL (Altıyüz Milyon Türk Lirası)'na yükseltilmesine karar verilmiştir.
                
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072318


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:003.627
Değişim :  2,06% |  73,09
Açılış :  3.585  
Önceki Kapanış :  3.553  
En Yüksek
3.641 En Düşük
3.585
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEEN 2.880,70 285.483.236 % 10,00  
KONYA 1.702,80 149.819.489 % 10,00  
SNGYO 4,84 185.609.423 % 10,00  
PENTA 440,00 14.567.960 % 10,00  
TMSN 66,05 298.973.869 % 9,99  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 18,5887 18,5921 % 0,28  
Euro 18,1188 18,1406 % -0,03  
Sterlin 20,8698 20,9744 % -0,48  
Frank 18,4630 18,5742 % 0,01  
Riyal 4,9321 4,9568 % 0,14  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.648 -18,24  
Altın Gr. 986 986 -8,06  
Cumhuriyet 6.634 6.734 -3,00  
Tam 6.661 6.730 -60,00  
Yarım 3.246 3.287 -33,00  
Çeyrek 1.626 1.643 -16,00  
Gümüş.Ons 18,38 18,41 -0,49  
Gümüş Gr. 11,03 11,05 -0,23  
B. Petrol 91,97 91,97 -2,60  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru