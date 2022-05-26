***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 272.650.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 490.770.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviTUKAS, TRATUKAS91A3 272.650.000 218.120.000,000 80,00000 TUKAS, TRATUKAS91A3 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 272.650.000 218.120.000,000 80,00000İç Kaynakların Detayı :İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 6.637.654Diğer Kar Yedekleri (TL) 211.482.346Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.05.2022 tarihli toplantısında1. Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 272.650.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 218.120.000 TL (80 % oranında) artırılarak 490.770.000 TL'ye çıkarılmasına,2. İç kaynaklardan karşılanacak olan 218.120.000 TL tutarındaki sermayenin, 6.637.654 TL'si gayrimenkul satış kazancından, geriye kalan 211.482.346 TL'si olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,3. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulmasına,4. Bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine,5. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032787BIST