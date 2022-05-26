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***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.05.2022 18:15
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 272.650.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 490.770.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
TUKAS, TRATUKAS91A3 272.650.000 218.120.000,000 80,00000 TUKAS, TRATUKAS91A3 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 272.650.000 218.120.000,000 80,00000

İç Kaynakların Detayı :
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 6.637.654
Diğer Kar Yedekleri (TL) 211.482.346


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.05.2022 tarihli toplantısında
1. Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 272.650.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 218.120.000 TL (80 % oranında) artırılarak 490.770.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. İç kaynaklardan karşılanacak olan 218.120.000 TL tutarındaki sermayenin, 6.637.654 TL'si gayrimenkul satış kazancından, geriye kalan 211.482.346 TL'si olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,
3. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulmasına,
4. Bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine,
5. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,
Karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032787


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