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***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.04.2021 16:25



***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CEM OKULLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 26.12.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Okullu Gıda A.Ş. Ortağı Hayır 45.78 Bağımsız Üye Değil
CENGİZ OKULLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici 26.12.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Okullu Gıda A.Ş. Ortağı Hayır 19.94 Bağımsız Üye Değil
EBGÜ SENEM DEMİRKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Sermaye Piyasası Danışmanlığı Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetimden Sor.Kom. (Başkan) - Riskin Erken Sap.Kom. (Başkan) - Kurumsal Yön.Kom. (Üye)
SEDAT ERKUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 10.04.2018 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Evet Bağımsız Üye Değil
ÜMİT İHSAN YAYLA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 09.11.2020 İcrada Görevli Değil Sermaye Piyasası Danışmanlığı Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetim Sorumlı Komite Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEM OKULLU Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkanı Okullu Gıda A.Ş. Ortağı - Okullu İnşaat A.Ş. Ortağı
CENGİZ OKULLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici Yönetim Kurulu Başkan Vekili Okullu Gıda A.Ş. Ortağı - Okullu İnşaat A.Ş. Ortağı
SEDAT ERKUL Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Direktörü
SEMİH ÖZGÖREN Fabrikalar Direktörü Makine Mühendisi Manyas Fabrika Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925224


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