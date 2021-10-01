***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.10.2021 14:12
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEM OKULLU Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkanı Cem Zeytin A.Ş. Ortağı - Okullu İnşaat A.Ş. Ortağı
CENGİZ OKULLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Zeytin A.Ş. Ortağı - Okullu İnşaat A.Ş. Ortağı
SEMİH ÖZGÖREN Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Makine Mühendisi Fabrikalar Direktörü -
ALPER TORTOP Mali İşler Direktörü Ekonomist - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966053
BIST
15:471.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,78
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.406
En Düşük
1.395
15:478,8481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0400
|Açılış
|: 8,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
15:4710,2735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0336
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
15:47499,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,95
|Açılış
|: 499,80
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler15:47
|GARFA
|12,87
|4.528.746
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|131.015.374
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|22.049.776
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|DIRIT
|5,11
|358.406
|% 9,89
|
|BIOEN
|29,82
|292.929.488
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|YEOTK
|70,40
|54.111.152
|% -8,69
|
|EUYO
|3,50
|2.310.133
|% -6,17
|
|OYLUM
|8,89
|33.633.537
|% -4,82
|
|GARAN
|9,23
|936.023.332
|% -0,11
|
|SISE
|8,26
|673.431.442
|% 0,85
|
|MAREN
|8,78
|633.368.555
|% 5,66
|
|THYAO
|13,97
|574.077.976
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,39
|432.182.098
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|432.182.098
|% -0,83
|
|GARAN
|9,23
|936.023.332
|% -0,11
|
|ODAS
|1,38
|132.659.395
|% 0,73
|
|KIMMR
|3,50
|284.875.646
|% 9,03
|
|SISE
|8,26
|673.431.442
|% 0,85
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8438
|8,8481
|% -0,45
|
|Euro
|10,2667
|10,2735
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,9340
|11,9938
|% 0,02
|
|Frank
|9,4848
|9,5419
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3514
|2,3632
|% -0,39
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|3,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|9,16
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,43
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,22
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,41
|0,22
|