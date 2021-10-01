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***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.10.2021 14:12



***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEM OKULLU Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkanı Cem Zeytin A.Ş. Ortağı - Okullu İnşaat A.Ş. Ortağı
CENGİZ OKULLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Zeytin A.Ş. Ortağı - Okullu İnşaat A.Ş. Ortağı
SEMİH ÖZGÖREN Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Makine Mühendisi Fabrikalar Direktörü -
ALPER TORTOP Mali İşler Direktörü Ekonomist - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966053


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Tam 3.294 3.377 9,16  
Yarım 1.592 1.634 4,43  
Çeyrek 799 817 2,22  
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