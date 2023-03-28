***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.03.2023 18:13
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CEM OKULLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 26.12.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Cem Zeytin A.Ş. Ortağı - Adra GYO A.Ş. Ortağı - Ege Proje Gayrimenkul A.Ş. Ortağı - Batı Ege İnşaat A.Ş. Ortağı - Anadolu Yapı Gayrimenkul A.Ş. Ortağı Hayır 45.78 Bağımsız Üye Değil
CENGİZ OKULLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici 26.12.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Zeytin A.Ş. Ortağı - Adra GYO A.Ş. Ortağı - Ege Proje Gayrimenkul A.Ş. Ortağı Hayır Bağımsız Üye Değil
SEDAT ERKUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 10.04.2018 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Evet Bağımsız Üye Değil
GÜL SAĞIR AYDIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 06.04.2022 İcrada Görevli Değil BNR Teknoloji A.Ş.(Hopi) - Genel Müdür Yrd. Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013497 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) - Denetimden Sorumlu Komite (Üye) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
SERDAR MUHARREM BAYRAKTUTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 06.04.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013497 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Başkan) - Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128795
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|17:59
|Alış
|Satış
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|Dolar
|19,1101
|19,1172
|% 0,16
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|Euro
|20,7216
|20,7289
|% 0,53
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|Sterlin
|23,5186
|23,6365
|% 0,57
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|Frank
|20,7002
|20,8249
|% -0,31
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|Riyal
|5,0729
|5,0984
|% 0,11
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.967
|1.967
|10,44
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|Altın Gr.
|1.208
|1.209
|7,85
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.188
|8.285
|44,00
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|Yarım
|4.014
|4.054
|21,00
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|Çeyrek
|2.007
|2.027
|11,00
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|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,15
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|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,09
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|B. Petrol
|78,42
|78,42
|0,66
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
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17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
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17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
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17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
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17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem