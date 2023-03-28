***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCEM OKULLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 26.12.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Cem Zeytin A.Ş. Ortağı - Adra GYO A.Ş. Ortağı - Ege Proje Gayrimenkul A.Ş. Ortağı - Batı Ege İnşaat A.Ş. Ortağı - Anadolu Yapı Gayrimenkul A.Ş. Ortağı Hayır 45.78 Bağımsız Üye DeğilCENGİZ OKULLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici 26.12.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Zeytin A.Ş. Ortağı - Adra GYO A.Ş. Ortağı - Ege Proje Gayrimenkul A.Ş. Ortağı Hayır Bağımsız Üye DeğilSEDAT ERKUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 10.04.2018 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Evet Bağımsız Üye DeğilGÜL SAĞIR AYDIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 06.04.2022 İcrada Görevli Değil BNR Teknoloji A.Ş.(Hopi) - Genel Müdür Yrd. Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013497 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) - Denetimden Sorumlu Komite (Üye) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)SERDAR MUHARREM BAYRAKTUTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 06.04.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013497 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Başkan) - Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128795BIST