***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.05.2022 18:14
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/05/2022
Karar Sayısı
06/01
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 09.05.2022
KARAR SAYISI : 06/01
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
31.03.2022 dönemine ilişkin,
Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.' nin 31.03.2022 tarihi itibariyle düzenlenmiş Konsolide Faaliyet Raporu ve Özet Finansal Tablolarını incelemiş bulunuyoruz.
İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde
- Şirketin Konsolide Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Konsolide Finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar/zararı ile ilgili gerçeği doğru ve dürüst biçimde yansıtmakta olduğunu,
- İlişkin olduğu dönem itibariyle Konsolide Faaliyet Raporunun, işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
kabul ve beyan ederiz.
Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN - Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Başkanı
Gül SAĞIR AYDIN - Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi
Hakan ÇIBUK - Muhasebe Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027902
BIST