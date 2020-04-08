***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 08.04.2020 tarihli toplantısındaDenetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelikleri ve görev dağılımlarının aşağıdaki gibi belirlenerek- Sn. Ebgü Senem DEMİRKAN'ın Başkan ve Sn. Bülent BİRCAN'ın üye olarak görevlendirilmesiyle Denetimden Sorumlu Komitenin,- Sn.Bülent BİRCAN'ın Başkan, Sn. Ebgü Senem DEMİRKAN'ın ve Sn.Pelin ÜSTÜN‘ün üye olarak görevlendirilmesiyle Kurumsal Yönetim Komitesinin,- Sn. Ebgü Senem DEMİRKAN'ın Başkan, Sn. Bülent BİRCAN'ın üye olarak görevlendirilmesiyle Riskin Erken Saptanması Komitesinin,oluşturulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836461BIST