GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

08.04.2020 15:23
GÜNCEL HABERLER



***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 08.04.2020 tarihli toplantısında
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelikleri ve görev dağılımlarının aşağıdaki gibi belirlenerek
-       Sn. Ebgü Senem DEMİRKAN'ın Başkan ve Sn. Bülent BİRCAN'ın üye olarak görevlendirilmesiyle Denetimden Sorumlu Komitenin,
-       Sn.Bülent BİRCAN'ın Başkan, Sn. Ebgü Senem DEMİRKAN'ın ve Sn.Pelin ÜSTÜN‘ün üye olarak görevlendirilmesiyle Kurumsal Yönetim Komitesinin,
-       Sn. Ebgü Senem DEMİRKAN'ın Başkan, Sn. Bülent BİRCAN'ın üye olarak görevlendirilmesiyle Riskin Erken Saptanması Komitesinin,
                  
oluşturulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836461


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:2292.909
Değişim :  0,57% |  526,99
Açılış :  92.482  
Önceki Kapanış :  92.382  
En Yüksek
93.275 En Düşük
91.803
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 5,39 1.097.824 % 10,00  
DOKTA 18,70 890.728 % 10,00  
GLRYH 2,53 1.305.280 % 10,00  
AKSUE 9,04 9.168.185 % 9,98  
BFREN 235,90 15.459.989 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3736 8,4156 % 0,64  
Frank 6,9645 7,0065 % 0,24  
Riyal 1,7990 1,8081 % 0,31  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.649 1,59  
Altın Gr. 360 360 1,79  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,93 14,97 -0,08  
Gümüş Gr. 3,27 3,28 0,01  
B. Petrol 32,45 32,45 0,58  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru