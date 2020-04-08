***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
08.04.2020 15:23
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 08.04.2020 tarihli toplantısında
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelikleri ve görev dağılımlarının aşağıdaki gibi belirlenerek
- Sn. Ebgü Senem DEMİRKAN'ın Başkan ve Sn. Bülent BİRCAN'ın üye olarak görevlendirilmesiyle Denetimden Sorumlu Komitenin,
- Sn.Bülent BİRCAN'ın Başkan, Sn. Ebgü Senem DEMİRKAN'ın ve Sn.Pelin ÜSTÜN‘ün üye olarak görevlendirilmesiyle Kurumsal Yönetim Komitesinin,
- Sn. Ebgü Senem DEMİRKAN'ın Başkan, Sn. Bülent BİRCAN'ın üye olarak görevlendirilmesiyle Riskin Erken Saptanması Komitesinin,
oluşturulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836461
BIST
17:2292.909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 526,99
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
17:226,7732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
17:227,3902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
17:22359,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,73
|Açılış
|: 359,84
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.097.824
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|AKSUE
|9,04
|9.168.185
|% 9,98
|
|BFREN
|235,90
|15.459.989
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.507.660
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,30
|940.285.841
|% 5,01
|
|ASELS
|24,72
|768.211.389
|% 1,31
|
|THYAO
|9,54
|751.802.419
|% 0,10
|
|SASA
|9,04
|610.843.418
|% 1,12
|
|GARAN
|7,84
|604.051.517
|% 0,38
|
|GSRAY
|2,37
|356.704.843
|% 1,28
|
|ISFIN
|3,04
|344.828.748
|% 3,05
|
|IHLGM
|1,03
|105.574.842
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,49
|325.939.499
|% 3,56
|
|YKBNK
|1,89
|174.753.410
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3736
|8,4156
|% 0,64
|
|Frank
|6,9645
|7,0065
|% 0,24
|
|Riyal
|1,7990
|1,8081
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|1,59
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,79
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,93
|14,97
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,45
|32,45
|0,58
|
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