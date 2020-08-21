***TUPRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 15:14
***TUPRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUPRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870601
BIST
15:081.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 9,32
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.125
15:087,3142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0167
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:088,6114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0472
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
15:08444,37
En Yüksek
|Değişim
|: -2,75%
|| -12,58
|Açılış
|: 444,37
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
444,37
BIST En Aktif Hisseler15:08
|GARFA
|12,32
|15.880.678
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|ISGSY
|7,23
|7.005.109
|% 9,88
|
|AVHOL
|1,81
|1.829.573
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.751.628
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,80
|3.903.493.433
|% 3,23
|
|TUPRS
|92,90
|3.015.072.433
|% 0,98
|
|GARAN
|7,29
|1.104.924.132
|% 2,10
|
|AKBNK
|5,16
|690.158.537
|% 1,57
|
|VAKBN
|4,45
|657.487.740
|% 3,25
|
|PETKM
|4,80
|3.903.493.433
|% 3,23
|
|YKBNK
|2,18
|455.698.357
|% 0,93
|
|ZOREN
|3,05
|544.695.618
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,03
|353.845.185
|% 0,00
|
|GARAN
|7,29
|1.104.924.132
|% 2,10
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3058
|7,3142
|% 0,23
|
|Euro
|8,6007
|8,6114
|% -0,55
|
|Sterlin
|9,4426
|9,4900
|% -1,80
|
|Frank
|7,8856
|7,9331
|% -1,54
|
|Riyal
|1,9210
|1,9307
|% -0,99
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|-33,77
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-11,56
|
|Cumhuriyet
|2.960
|3.004
|-75,00
|
|Tam
|2.945
|3.021
|-74,24
|
|Yarım
|1.423
|1.461
|-35,91
|
|Çeyrek
|714
|731
|-17,95
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,10
|-1,16
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,20
|
|B. Petrol
|44,23
|44,23
|-0,65
|
Seans Raporu
15:08
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15:20DGGYO
Yüzde 7.22 oranında artışla 11.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 788, 709 adet işlem
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15:19XU100
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15:18IZFAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 602, 077 adet işlem
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15:16KLNMA
Yüzde 4.11 oranında artışla 48.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 189, 826 adet işlem