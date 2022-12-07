***TUPRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 17:24
***TUPRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085438
BIST
17:344.819
En Yüksek
|Değişim
|: -3,62%
|| -181,13
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.773
17:3418,6449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
17:3419,6159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1036
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
17:341.066,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,41
|Açılış
|: 1.066,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.067,05
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler17:32
|YESIL
|4,40
|63.308.364
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|594.581.588
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|642.606.838
|% 9,97
|
|KRONT
|98,75
|43.294.882
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.981.281
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,07
|52.774.907
|% -9,99
|
|ENKAI
|23,86
|2.698.502.143
|% -9,96
|
|EUREN
|15,09
|912.667.940
|% -9,88
|
|KRDMD
|17,06
|14.002.946.386
|% -3,62
|
|THYAO
|133,50
|9.280.073.181
|% -1,55
|
|ASELS
|49,08
|6.376.810.181
|% 0,08
|
|PETKM
|17,17
|5.176.656.385
|% -4,61
|
|EREGL
|40,54
|4.234.902.058
|% -4,79
|
|KRDMD
|17,06
|14.002.946.386
|% -3,62
|
|EKGYO
|6,94
|2.630.397.337
|% -4,14
|
|ADESE
|1,94
|571.014.173
|% 6,01
|
|PETKM
|17,17
|5.176.656.385
|% -4,61
|
|ISCTR
|9,95
|2.653.964.735
|% -2,55
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6295
|18,6538
|% 0,10
|
|Euro
|19,6075
|19,6135
|% 0,52
|
|Sterlin
|22,6919
|22,8057
|% 0,65
|
|Frank
|19,8011
|19,9204
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9417
|4,9664
|% 0,01
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|12,94
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|3,92
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.178
|7.228
|28,00
|
|Yarım
|3.476
|3.534
|14,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.766
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,46
|0,15
|
|B. Petrol
|79,84
|79,84
|0,49
|