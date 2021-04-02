***TUPRS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.04.2021 09:02
***TUPRS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TUPRS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında BlackRock Inc. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922736
BIST
09:551.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,35
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.435
En Düşük
1.435
09:558,0310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0746
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,1260
En Düşük
8,0138
09:559,4787
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,1119
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,5962
En Düşük
9,4609
09:55448,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,17
|Açılış
|: 448,81
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
448,65
BIST En Aktif Hisseler09:55
|COSMO
|12,32
|59.641
|% 10,00
|
|KONYA
|1.218,80
|4.758.195
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|57.249.075
|% 9,99
|
|IDEAS
|95,80
|2.987.331
|% 9,99
|
|VAKFN
|27,98
|7.351.270
|% 9,98
|
|EPLAS
|33,92
|1.980.385
|% -9,98
|
|SEKUR
|28,00
|4.886.668
|% -9,85
|
|RODRG
|22,00
|2.863.045
|% -8,33
|
|CMENT
|38,00
|56.012
|% -2,51
|
|ODAS
|3,52
|3.585.859
|% -1,40
|
|SASA
|47,30
|1.067.677.126
|% 0,00
|
|BJKAS
|9,16
|823.743.388
|% 0,00
|
|THYAO
|13,00
|529.476.700
|% 0,00
|
|VESTL
|37,28
|424.127.910
|% 0,00
|
|EREGL
|15,27
|383.978.623
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,23
|362.375.544
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|372.310.170
|% 0,00
|
|BJKAS
|9,16
|823.743.388
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,62
|254.582.434
|% 0,00
|
|THYAO
|13,00
|529.476.700
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0145
|8,0310
|% -0,92
|
|Euro
|9,4552
|9,4787
|% -1,17
|
|Sterlin
|11,1239
|11,1797
|% -0,52
|
|Frank
|8,5239
|8,5752
|% -0,58
|
|Riyal
|2,1423
|2,1531
|% -0,60
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.736
|5,95
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
09:55
daha fazla
-
10:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, SISE, TCELL
-
10:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, SASA, ARCLK
-
10:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 6 artarak (% 0.54 ) 1, 238
-
10:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, NTGAZ, KONYA, VAKFN, RAYSG, COSMO, GLRYH, ARMDA, JANTS, RTALB
-
10:12
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EPLAS