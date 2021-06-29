***TUPRS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.06.2021 16:17
***TUPRS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TUPRS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Can Çağlar Çankaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944823
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,58
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
18:058,7308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0476
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
18:0510,4062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0360
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
18:05492,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -4,02
|Açılış
|: 492,86
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|45,14
|5.126.989
|% 9,99
|
|NIBAS
|12,99
|7.765.659
|% 9,99
|
|YAPRK
|39,02
|15.035.282
|% 9,98
|
|TKURU
|271,00
|3.652.809
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.378.319
|% 9,97
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.842.835
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,75
|39.606.666
|% -9,87
|
|DENGE
|3,07
|954.626
|% -9,17
|
|MERIT
|16,32
|1.397.765
|% -8,57
|
|THYAO
|13,39
|1.184.695.302
|% -3,39
|
|GARAN
|8,25
|1.040.465.796
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,92
|634.683.618
|% -1,03
|
|KOZAL
|117,20
|539.290.443
|% 0,43
|
|KRDMD
|6,80
|517.087.551
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,92
|634.683.618
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,16
|363.142.103
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|171.881.416
|% 0,79
|
|GARAN
|8,25
|1.040.465.796
|% 0,86
|
|PEKGY
|1,00
|115.709.239
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7292
|8,7308
|% 0,55
|
|Euro
|10,4006
|10,4062
|% 0,35
|
|Sterlin
|12,0403
|12,1007
|% 0,12
|
|Frank
|9,4407
|9,4975
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3206
|2,3322
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-22,68
|
|Altın Gr.
|492
|493
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 3 kaybederek (% -0.52 ) 1, 210
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, YAPRK, DOAS, TKURU, TACTR, MERKO, KUTPO, NIBAS, VANGD
-
17:59
TKURU, EDIP, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SAMAT, TDGYO, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 214 hisse senedinden 60 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 144 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem