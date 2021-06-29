***TUPRS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.06.2021 16:46
***TUPRS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 29.06.2021
İlgili Şirketler TUPRS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Can Çağlar Çankaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944849
BIST
16:361.362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,03
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
16:368,7323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0491
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
16:3610,3928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0226
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
16:36493,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,36
|Açılış
|: 493,51
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler16:36
|NIBAS
|12,99
|7.522.694
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.445.765
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|14.473.394
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|DOAS
|24,52
|93.492.942
|% 9,96
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.475.181
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,77
|35.978.460
|% -9,49
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|THYAO
|13,42
|1.001.652.729
|% -3,17
|
|GARAN
|8,14
|766.591.565
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,92
|504.024.973
|% -1,03
|
|KUTPO
|59,75
|415.787.649
|% 9,94
|
|KOZAL
|115,50
|370.650.889
|% -1,03
|
|EKGYO
|1,92
|504.024.973
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,16
|272.758.648
|% 0,00
|
|PEKGY
|0,99
|107.621.752
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|766.591.565
|% -0,49
|
|TSKB
|1,25
|111.523.793
|% -1,57
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7270
|8,7323
|% 0,57
|
|Euro
|10,3823
|10,3928
|% 0,22
|
|Sterlin
|12,0381
|12,0985
|% 0,10
|
|Frank
|9,4292
|9,4860
|% 0,21
|
|Riyal
|2,3206
|2,3323
|% 0,47
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-21,71
|
|Altın Gr.
|493
|493
|-4,01
|
|Cumhuriyet
|3.269
|3.318
|-38,00
|
|Tam
|3.249
|3.334
|-39,84
|
|Yarım
|1.570
|1.613
|-19,27
|
|Çeyrek
|788
|806
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,80
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,65
|74,65
|0,51
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:47EPLAS
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 26.82 lira fiyatla işlem gören hissede 179, 099 adet işlem
-
16:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 39 kaybederek (% -0.94 ) 1, 205
-
16:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, DOAS, SELVA, YAPRK, TACTR, VANGD, NIBAS, TKURU, KUTPO
-
16:44
RTALB, ISKUR, YAPRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:44
UTPYA, BASCM, EUKYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında