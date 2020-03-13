***TUPRS* *OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2020 20:12
***TUPRS******OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurumu tarafından Şirketimize bugün tebliğ edilen yazıda özetle,
- Şirketimizin bayilerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine,
- Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun'un 16. Maddesinin üçüncü fıkrası ve "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik"in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası uyarınca, 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayrisafi gelirlerinin takdiren, %1'i oranında olmak üzere, Şirketimize 433.932.124,60 TL idari para cezası verilmesine,
yargı yolu açık olmak üzere, karar verildiği belirtilmektedir.
Söz konusu idari para cezası, gerekçeli kararın tebliğini takiben 30 gün içinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. maddesi hükmü çerçevesinde, dörtte üçü nispetinde 325.449.093 TL olarak ödenecek olup, anılan karar ve cezaya ilişkin olarak her türlü yasal hakkımız kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828969
BIST
18:0595.605
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 1.965,72
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
18:056,3314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3353
En Düşük
6,2512
18:057,0242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0487
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
18:05310,36
En Yüksek
|Değişim
|: -3,12%
|| -10,00
|Açılış
|: 310,38
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
306,30
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|822.878
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|41.754.536
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|16.037.094
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|62.441.876
|% 10,00
|
|ISBTR
|31.322,30
|1.986.915
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,16
|9.868.800
|% -13,71
|
|ECZYT
|9,81
|70.242.373
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|284.659
|% -10,00
|
|ECILC
|4,06
|293.964.758
|% -9,98
|
|DEVA
|9,57
|118.886.754
|% -9,97
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 4,52
|
|THYAO
|9,14
|1.207.869.154
|% 7,78
|
|GARAN
|9,01
|724.084.615
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|EREGL
|8,04
|408.603.902
|% -1,35
|
|ODAS
|1,38
|345.214.924
|% 4,55
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|IHLGM
|0,95
|186.376.180
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,21
|368.354.634
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,20
|177.507.234
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7937
|7,8327
|% -1,48
|
|Frank
|6,6054
|6,6452
|% -0,86
|
|Riyal
|1,6806
|1,6890
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.532
|1.532
|-45,00
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-10,41
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.105
|2.159
|-8,76
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,24
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|14,59
|14,62
|-1,22
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,25
|
|B. Petrol
|34,56
|34,56
|1,34
|
Seans Raporu
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS