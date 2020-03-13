***TUPRS* *OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUPRS******OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TUPRS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiHayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurumu tarafından Şirketimize bugün tebliğ edilen yazıda özetle,- Şirketimizin bayilerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine,- Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun'un 16. Maddesinin üçüncü fıkrası ve "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik"in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası uyarınca, 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayrisafi gelirlerinin takdiren, %1'i oranında olmak üzere, Şirketimize 433.932.124,60 TL idari para cezası verilmesine,yargı yolu açık olmak üzere, karar verildiği belirtilmektedir.Söz konusu idari para cezası, gerekçeli kararın tebliğini takiben 30 gün içinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. maddesi hükmü çerçevesinde, dörtte üçü nispetinde 325.449.093 TL olarak ödenecek olup, anılan karar ve cezaya ilişkin olarak her türlü yasal hakkımız kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828969BIST