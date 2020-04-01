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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

01.04.2020 19:27
GÜNCEL HABERLER



***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2020-31/12/2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
01/04/2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 27 Ocak 2020  tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun şekilde, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamına giren diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No.48 B Blok Kat 9, Akaretler/Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi, Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833995


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Frank 6,9044 6,9460 % 0,74  
Riyal 1,7760 1,7849 % 1,33  
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Altın Ons 1.589 1.590 12,74  
Altın Gr. 342 343 6,77  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,92 13,96 -0,04  
Gümüş Gr. 3,00 3,01 0,03  
B. Petrol 25,05 25,05 -1,30  
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