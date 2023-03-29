***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi08.03.2023Tescil Tarihi29.03.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su10800Açıklamalar2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine ilişkin 8 Mart 2023 tarihli Genel Kurul Kararı, 29 Mart 2023 tarihinde tescil edilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129531BIST