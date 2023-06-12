***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Entegre Rapor









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Entegre Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEntegre RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTüpraş'ın sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını ve hedefleri doğrultusundaki performansının detayları hakkında bilgileri içeren ve GRI standartlarına uyumlu olarak hazırlanan Tüpraş Entegre Raporu, Şirketimiz internet sitesinde (www.tupras.com.tr) kamuya açıklanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158115BIST