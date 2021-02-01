***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü, "Sermaye" başlıklı 6'ncı ve "Genel Kurul" başlıklı 14'üncü maddelerinin ekte yer alan yeni şekli ile değiştirilmesine karar verildiğini 19.01.2021 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile duyurmuştuk.Duyurumuza istinaden, esas sözleşmenin ilgili maddelerinin değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906821BIST