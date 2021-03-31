***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
31.03.2021 20:00
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü, "Sermaye" başlıklı 6'ncı ve "Genel Kurul" başlıklı 14'üncü maddelerine ilişkin değişiklik tasarısı Genel Kurul tarafından da onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922407
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 34,83
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.427
En Düşük
1.399
18:058,1149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,1249
En Düşük
8,0959
18:059,5774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0132
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,5945
En Düşük
9,5389
18:05450,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,76
|Açılış
|: 450,42
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|264,00
|579.389
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,83
|170.003
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.835.252
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.123.538
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.643.091
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|774.605
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,83
|544.712
|% -9,85
|
|DIRIT
|5,95
|141.192
|% -6,15
|
|INTEM
|49,00
|5.186.976
|% -4,95
|
|CEOEM
|6,09
|32.078.267
|% -4,25
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|KOZAL
|120,80
|1.118.027.537
|% 1,51
|
|FROTO
|203,90
|1.094.857.260
|% 5,48
|
|SASA
|47,30
|1.067.677.126
|% 4,83
|
|PETKM
|6,05
|926.614.786
|% 5,22
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,23
|362.375.544
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,92
|372.310.170
|% 0,52
|
|TSKB
|1,39
|225.918.808
|% 2,96
|
|ODAS
|3,57
|572.047.757
|% 2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0961
|8,1329
|% 0,34
|
|Euro
|9,5505
|9,5693
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,1781
|11,2342
|% -1,28
|
|Frank
|8,5700
|8,6216
|% -1,42
|
|Riyal
|2,1545
|2,1653
|% -1,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-0,09
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,70
|64,70
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ARZUM
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 895 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 12 artarak (% 2.26 ) 1, 229
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, OSMEN, JANTS, BJKAS, BURVA, MMCAS, ARZUM, VANGD, GSRAY, SAYAS
-
17:56
DNISI, DMSAS, BIZIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
ETYAT, SODSN, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında