***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
25.04.2022 21:21
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından
25.04.2022 tarihinde kamuya açıklanan bölünme suretiyle devralma neticesinde yapılacak ayni sermaye artışı nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin,
25 Kasım 2020 tarihli 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Elektrik Piyasası Kanunu'nun 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin değiştirilmiş olması ve (b) bendinin yürürlükten kaldırılması sebebiyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 7. Maddesinin,
ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023657
BIST
18:052.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,10
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.499
En Düşük
2.428
18:0514,7723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0296
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7821
En Düşük
14,7180
18:0515,8531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0685
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8064
18:05901,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -13,78
|Açılış
|: 901,89
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
898,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|3,96
|122.318.524
|% 10,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.626.531
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.780.153
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.662.304
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|38.000.038
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|3.199.130
|% -10,00
|
|SANEL
|5,26
|2.823.789
|% -6,90
|
|DESA
|11,13
|8.450.551
|% -5,36
|
|BALAT
|8,60
|305.716
|% -4,55
|
|PAPIL
|16,41
|13.876.128
|% -4,26
|
|THYAO
|39,60
|4.936.299.912
|% -0,35
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|SISE
|17,93
|2.290.840.134
|% 0,56
|
|AKBNK
|9,36
|2.112.930.263
|% 2,41
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,76
|1.362.921.358
|% -1,69
|
|ODAS
|2,48
|943.771.214
|% -2,75
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|TSKB
|1,99
|656.076.803
|% 1,53
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7693
|14,7723
|% 0,20
|
|Euro
|15,8104
|15,8531
|% -0,43
|
|Sterlin
|18,7688
|18,8630
|% -0,54
|
|Frank
|15,3392
|15,4316
|% -0,00
|
|Riyal
|3,9273
|3,9470
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-33,30
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-13,78
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,24
|
|B. Petrol
|102
|102
|-3,96
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem