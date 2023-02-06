***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin, "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesine ve "Ön Lisans Hükümleri" olarak 22.maddesinin ekte yer aldığı şekliyle ilavesine karar verildiğini 23.01.2023 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile duyurmuştuk.Duyurumuza istinaden, esas sözleşmenin ilgili maddelerinin değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle başvuruda bulunulmuştur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110128BIST