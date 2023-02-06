***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
06.02.2023 18:31
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin, "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesine ve "Ön Lisans Hükümleri" olarak 22.maddesinin ekte yer aldığı şekliyle ilavesine karar verildiğini 23.01.2023 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile duyurmuştuk.
Duyurumuza istinaden, esas sözleşmenin ilgili maddelerinin değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle başvuruda bulunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110128
BIST
18:054.930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -67,45
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
18:0518,8282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
18:0520,2009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,1106
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,1703
18:051.129,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,39
|Açılış
|: 1.129,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|6,38
|63.714.256
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|1.012.976
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|93.167.382
|% 10,00
|
|KRDMA
|17,49
|80.449.106
|% 10,00
|
|OYAKC
|22,66
|291.734.897
|% 10,00
|
|COSMO
|101,70
|2.772.443
|% -10,00
|
|SDTTR
|90,90
|83.757.537
|% -10,00
|
|ATSYH
|82,10
|2.001.004
|% -9,98
|
|UZERB
|148,80
|4.046.303
|% -9,98
|
|VKING
|40,44
|4.003.409
|% -9,97
|
|THYAO
|139,90
|1.967.396.170
|% -1,96
|
|EREGL
|40,06
|1.374.708.239
|% 2,04
|
|SISE
|42,64
|1.279.538.513
|% -0,93
|
|TUPRS
|578,90
|1.224.332.059
|% -3,36
|
|KOZAL
|523,50
|876.942.314
|% -2,60
|
|EKGYO
|7,27
|442.243.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|470.146.032
|% -1,55
|
|AKBNK
|16,20
|820.363.788
|% -1,88
|
|ALBRK
|3,30
|132.192.089
|% 0,92
|
|KRDMD
|17,66
|674.432.305
|% 8,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8244
|18,8282
|% 0,05
|
|Euro
|20,1952
|20,2009
|% -0,54
|
|Sterlin
|22,5762
|22,6895
|% -0,15
|
|Frank
|20,2011
|20,3228
|% -0,18
|
|Riyal
|5,0030
|5,0281
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|1,27
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|1,30
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.710
|7.778
|-83,00
|
|Yarım
|3.767
|3.806
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.883
|1.903
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|1,28
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BRYAT
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 861.30 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 855 adet işlem
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17:58RHEAG
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 562, 404 adet işlem
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Yüzde -5.34 oranında düşüşle 55.80 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 023 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 55 kaybederek (% -1.89 ) 4, 390
-
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : BUCIM, NUHCM, CMENT, ONCSM, BSOKE, AFYON, OYAKC, CMBTN, NIBAS, AKCNS