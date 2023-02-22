***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.02.2023 19:00
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin, "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesine ve "Ön Lisans Hükümleri" olarak 22.maddenin ilavesine ilişkin değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize iletilmiştir.
Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116159
BIST
18:055.071
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -77,98
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.047
18:0518,8726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,9106
En Düşük
18,8057
18:0520,0563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0351
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,4070
En Düşük
20,0000
18:051.110,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,33
|Açılış
|: 1.110,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.109,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEGYO
|2,31
|11.098.307
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|86.995.213
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|27.438.304
|% 9,99
|
|CANTE
|68,30
|138.433.670
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.590.035
|% 9,98
|
|AKCNS
|76,50
|54.878.699
|% -10,00
|
|AFYON
|11,34
|174.236.443
|% -10,00
|
|RODRG
|63,90
|56.171.206
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|172.924.070
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|31.990.556
|% -10,00
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|THYAO
|136,40
|4.052.505.413
|% -0,80
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|OYAKC
|41,52
|3.273.114.865
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|YKBNK
|9,16
|1.618.794.921
|% 2,12
|
|AKBNK
|16,06
|2.486.656.923
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8671
|18,8719
|% 0,03
|
|Euro
|20,0412
|20,0473
|% -0,22
|
|Sterlin
|22,7115
|22,8254
|% -0,25
|
|Frank
|20,2149
|20,3367
|% -0,20
|
|Riyal
|5,0157
|5,0409
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|-5,36
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.601
|7.666
|-33,00
|
|Yarım
|3.714
|3.751
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.876
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,10
|-0,15
|
|B. Petrol
|80,68
|80,68
|-2,37
|