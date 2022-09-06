***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
06.09.2022 11:03
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6 : Sermaye 26/08/2022 01/09/2022 10651
Madde 7 : Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi 26/08/2022 01/09/2022 10651
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060382
BIST
12:233.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 4,22
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
12:2318,2346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2346
En Düşük
18,1962
12:2318,1545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0612
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
12:231.002,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,14
|Açılış
|: 1.002,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler12:21
|INVEO
|18,59
|175.572.999
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|94.085.837
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|6.854.587
|% 9,93
|
|ZRGYO
|4,12
|84.177.975
|% 9,87
|
|MTRKS
|38,52
|8.784.255
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.157.538
|% -9,95
|
|BJKAS
|7,42
|147.138.954
|% -7,94
|
|DYOBY
|19,36
|51.497.877
|% -6,92
|
|ULUSE
|120,70
|14.742.919
|% -6,80
|
|YKBNK
|8,07
|5.686.957.854
|% -0,49
|
|EREGL
|32,10
|5.229.231.609
|% 3,62
|
|AKBNK
|14,78
|3.805.659.154
|% 4,16
|
|KRDMD
|13,76
|3.094.329.842
|% 6,83
|
|SISE
|25,92
|2.936.999.897
|% 0,70
|
|YKBNK
|8,07
|5.686.957.854
|% -0,49
|
|EKGYO
|4,42
|2.643.439.760
|% 0,91
|
|AKBNK
|14,78
|3.805.659.154
|% 4,16
|
|ISCTR
|10,03
|2.332.522.483
|% 4,05
|
|KRDMD
|13,76
|3.094.329.842
|% 6,83
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2251
|18,2302
|% 0,08
|
|Euro
|18,1382
|18,1466
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,0193
|21,1247
|% 0,44
|
|Frank
|18,5041
|18,6155
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8351
|4,8594
|% 0,06
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|1,38
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,53
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|7,00
|
|Tam
|6.768
|6.820
|8,00
|
|Yarım
|3.298
|3.335
|4,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.669
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,31
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,09
|
|B. Petrol
|93,48
|93,48
|-2,26
|