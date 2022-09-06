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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme

06.09.2022 11:03
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme


***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022
Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6 : Sermaye 26/08/2022 01/09/2022 10651
Madde 7 : Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi 26/08/2022 01/09/2022 10651



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060382


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ROYAL 4,31 717.395 % 9,95  
VKING 7,64 6.854.587 % 9,93  
ZRGYO 4,12 84.177.975 % 9,87  
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Altın Ons 1.711 1.712 1,38  
Altın Gr. 1.003 1.003 1,53  
Cumhuriyet 6.738 6.840 7,00  
Tam 6.768 6.820 8,00  
Yarım 3.298 3.335 4,00  
Çeyrek 1.654 1.669 3,00  
Gümüş.Ons 18,28 18,31 0,13  
Gümüş Gr. 10,72 10,74 0,09  
B. Petrol 93,48 93,48 -2,26  
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