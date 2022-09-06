***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
06.09.2022 14:20
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022 - 06.09.2022
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte verilmediğinden açıklama tekrarlanmıştır. Esas Sözleşmenin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6 : Sermaye 26/08/2022 01/09/2022 10651
Madde 7 : Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi 26/08/2022 01/09/2022 10651
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060501
BIST
15:453.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 44,00
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
15:4518,2320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2320
En Düşük
18,1962
15:4518,0627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0306
|Açılış
|: 18,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0498
15:451.003,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.003,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler15:45
|INVEO
|18,59
|248.722.167
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|152.905.921
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|101.747.352
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.922.798.528
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.977.335
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.912.219
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,27
|11.705.243.371
|% 1,97
|
|EREGL
|32,06
|7.384.768.043
|% 3,49
|
|AKBNK
|15,42
|6.414.164.847
|% 8,67
|
|EKGYO
|4,55
|5.820.167.132
|% 3,88
|
|THYAO
|74,60
|4.845.919.696
|% -0,73
|
|YKBNK
|8,27
|11.705.243.371
|% 1,97
|
|EKGYO
|4,55
|5.820.167.132
|% 3,88
|
|ISCTR
|10,34
|4.397.152.937
|% 7,26
|
|AKBNK
|15,42
|6.414.164.847
|% 8,67
|
|KRDMD
|13,71
|4.064.945.407
|% 6,44
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2197
|18,2320
|% 0,09
|
|Euro
|18,0518
|18,0627
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,0298
|21,1352
|% 0,49
|
|Frank
|18,4870
|18,5984
|% -0,19
|
|Riyal
|4,8349
|4,8591
|% 0,06
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-0,48
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|1,71
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|15,00
|
|Tam
|6.776
|6.855
|43,00
|
|Yarım
|3.302
|3.346
|15,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.676
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,28
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,07
|
|B. Petrol
|92,97
|92,97
|-2,77
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 68 artarak (% 1.38 ) 3, 720
-
16:00XU100
Endeks 3, 400 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 92, 879.00 milyon TL de
-
16:00SKBNK
Yüzde 6.00 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 387, 485 adet işlem
-
15:59KRDMA
Yüzde 4.30 oranında artışla 10.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 183, 044 adet işlem
-
15:58KNFRT
Yüzde 9.72 oranında artışla 11.96 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 071, 915 adet işlem