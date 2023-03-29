***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.01.2023 - 06.02.2023 - 22.02.2023 - 08.03.2023AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesi ve " Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 7'inci maddesinin değişikliğine ve "Ön Lisans Hükümleri" olarak 22. Maddenin ilavesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.03.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoMadde 6.Sermaye 29/03/2023 29/03/2023 10800Madde 7.Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi 29/03/2023 29/03/2023 10800Madde 22.Ön Lisans Hükümleri 29/03/2023 29/03/2023 10800http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129532BIST