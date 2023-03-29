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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme

29.03.2023 18:40
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme


***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2023 - 06.02.2023 - 22.02.2023 - 08.03.2023
Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesi ve " Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 7'inci maddesinin değişikliğine ve "Ön Lisans Hükümleri" olarak 22. Maddenin ilavesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.03.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6.Sermaye 29/03/2023 29/03/2023 10800
Madde 7.Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi 29/03/2023 29/03/2023 10800
Madde 22.Ön Lisans Hükümleri 29/03/2023 29/03/2023 10800



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129532


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